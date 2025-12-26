鄭麗文首度表態：盼明年上半年與習近平見面

國民黨主席鄭麗文。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日傍晚接受廣播節目訪問時首度指出，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國大陸訪問，但前提是「要看人家邀不邀我去」，對於主持人詢問，是否期待會見對岸一定層級以上的官員？鄭麗文沒有否認，並強調如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。

對於有藍營名嘴建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文說，自己沒有去過廣東黃花崗，「這個建議也不錯」，她強調，各種時間的建議都有，她完全開放。

廣告 廣告

主持人追問，在訪問中國大陸的同時，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文爽快的說，「我會去美國」，時間同樣是希望在明年的上半年，她還說，美國方面的邀請太多了，包括美國智庫、大學、僑界都有。

談到就任黨魁近2個月的心得，鄭麗文表示，她每一天都在跟時間賽跑，而且不夠用，感覺自己已經做了2年，事情太多，而且發生了好多事情，但忙得很有成就感。

鄭麗文還說，國民黨要讓基層組織動起來，不只有她這一個「行動黨主席」，黨工也都要變成「行動黨工」，不過由於現在黨工人力不足，而且很多人抱怨入黨手續很麻煩，但目前黨部已經在更新系統，她要感謝大家積極入黨，讓國民黨士氣大振。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新聞360》戳破國民黨荒謬邏輯！學者打臉戰狼起源論：中國主權屬非洲？

學生提問鄭麗文慘遭攻擊、肉搜！東吳政治學系學生會發聲了

暗諷鄭麗文獅王變羊王？ 林濁水：鬧跛速度史無前例

藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

