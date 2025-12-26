鄭麗文首度鬆口談訪陸時程！盼明年上半年與習近平會面

國民黨主席鄭麗文在當選後曾表示，願赴大陸交流，以及和中國大陸國家主席習近平會面，引發討論。她今天接受廣播節目專訪時，首度透露訪問大陸的時間規劃，她表示期待明年上半年前往，因下半年將忙於選舉；若能成行，會面對象就是習近平，但前提是「要看人家邀不邀我去」。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文在廣播節目《POP大國民》被問及，是否會見對岸一定層級以上的官員，鄭麗文表示，當然是這樣。當主持人追問是否安排與習近平見面時，鄭麗文明確表示「如果我要去的話就是如此」。主持人追問，「如果沒有這樣子的安排就不會去」，鄭麗文回答，「是的，如果對方有這樣的邀請」。針對主持人詢問是否為「主席對主席的層級」？鄭麗文連續數次回應「是的」。

習近平。（圖／美聯社）

對於前立委郭正亮建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文表示，自己沒有去過廣東黃花崗，認為「這個建議也不錯」。她強調，各種時間的建議都有，自己抱持開放態度。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

至於是否有考慮赴美國訪問，鄭麗文回應，「我會去美國」，時間同樣希望在明年上半年。她透露，美方邀請太多了，不只是AIT，包括美國的智庫、大學、僑界都有邀約。

