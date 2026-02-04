鄭麗文首次主持國民黨尾牙 嗨喊：大罷免打臉賴清德就是爽



國民黨今晚（4日）於中央黨部舉辦尾牙，黨主席鄭麗文首次主持。她致詞時回顧過去一整年，直言是非常辛苦的一年，大罷免感覺已經是很久以前的事，那時候烈日當頭、大家壓力都很大，「走過大罷免、打臉總統賴清德，就是爽。」

國民黨今天尾牙活動席開15桌，鄭麗文感謝黨工一年來的辛苦，並承諾明年獎金再加碼，以後每一年都有、越領越多。鄭麗文隨後陸續抽出多個現金獎，並期許希望國民黨票源廣進、席次加碼、馬到成功。（責任編輯：殷偵維）

國民黨今天舉行尾牙活動。（張哲偉攝）

