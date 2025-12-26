鄭麗文首表態「盼明年上半年訪中」 強調與習近平見面才會去

國民黨主席鄭麗文今（26）日晚間接受廣播節目專訪，談到與中國國家主席習近平的「鄭習會」進度，首度透露期待在明年上半年成行，且如果成行，見面對象就會是習近平。鄭同時也指出，不排除有訪美計畫。

鄭麗文接受廣播節目《POP大國民》專訪，主持人詢問明年是否有赴中訪問規劃，鄭回應說，「這個要看人家要不要邀請我去」，她並指出，希望時間是在上半年，因為下半年要忙選舉。

至於訪中會不會期待見到一定層級以上的官員，鄭麗文表示，兩岸的國共交流已經開始在接觸，如果是談國民黨主席的部分，就會是「領導階層」的會面。主持人追問，如果沒有和習近平會面的安排，是否就不會去？鄭回，「是的，如果對方有邀請。」

另外有名嘴提到，鄭習會可以在明年329青年節舉行。鄭麗文說，她沒去過廣東黃花崗，這個建議不錯，自己對於時間點是很OPEN的。

鄭麗文也談到，有考慮去美國訪問，時間點同樣希望在明年上半年，已經接到了包含AIT和各界的許多邀請。

