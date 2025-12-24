鄭麗文駁不合傳言 邀王金平出任黨最高顧問

鄭麗文今（24日）強調，昨在秘書長李乾龍陪同下拜訪王金平，並邀其出任黨內最高顧問，力駁兩人不合傳言。（圖／鄒保祥攝）

前立法院長王金平近日舉辦感恩餐會，並未邀請國民黨主席鄭麗文，還強調「沒有邀請黨主席，柯志恩才代表國民黨」，引發熱議。鄭麗文今（24日）強調，昨在秘書長李乾龍陪同下拜訪王金平，並邀其出任黨內最高顧問，力駁兩人不合傳言。

王金平日前在高雄舉辦「王金平從政50週年感恩餐會」，藍綠政壇大咖都共襄盛舉，卻獨缺鄭麗文；王金平受訪時還說，特別邀請高雄市黨部主委柯志恩，反而「沒邀請鄭主席」，因為「柯志恩才代表國民黨」。

廣告 廣告

由於鄭麗文有意指派前藍委張顯耀接任副主席，輔選南部選舉，引發地方反彈，王金平撂下如此重話，引發外界聯想。鄭麗文今說，昨天下午在李乾龍的陪同之下，特別拜會王金平並正式提出邀請，希望聘其作為國民黨的最高顧問。

鄭麗文表示，王金平從政50年來，為國民黨貢獻卓著，在全台灣人脈寬廣。也希望王金平退而不休的期間，能夠繼續為國民黨持續貢獻。尤其王金平不管是豐沛人脈、社會各界的威望，以及和黨內同志過去的互動，都非常願意為國民黨盡一份心力。

鄭麗文提及，自己總共擔任過2屆國民黨的不分區立委，第1屆當時的立法院院長就是王院長，因此，過去1、20年間，受到王金平很大的提攜跟照顧，也養成了固定向王金平請益的習慣，大家都熟悉王金平是古道熱腸的公道伯，對晚輩照顧不遺餘力。

鄭麗文也提及，近日王金平在高雄舉辦感恩餐會，引發一些不必要的誤會；她要澄清，是因為王金平不希望鋪張、高調，便定調在高雄舉辦，而高雄在地的政治人物只要時間允許都會出席，也包含了民進黨的市長跟立委。

鄭麗文說，國民黨高雄黨部主委是柯志恩，所以王金平說，代表國民黨出席的是柯志恩，這一點都不奇怪，卻引起不必要的誤會、聯想與擴大的解讀。鄭說明，在她參選主席、擔任主席之後，一直有各種來自於媒體與網路的各種的揣測、謠言，所以需要正式澄清。

鄭麗文表示，因為王金平在政壇甚至於在台灣社會的地位與高度，因此她昨天請王金平出任國民黨最高顧問。事實上，她跟王金平與立院同仁都會固定辦餐會、固定會面，而王金平多次表達最重要的使命跟願望，是能夠促進台灣內部的和諧跟團結，第二就是全力推動兩岸和平，這是其人生最大的願望跟使命。

李乾龍接兩黨協商工作小組召集人 新竹維持禮讓高虹安

另外，國民黨中常會也成立兩黨協商工作小組，召集人由國民黨祕書長李乾龍擔任，成員還有黨團總召傅崐萁、組發會主委李哲華以及文傳會主委吳宗憲。

針對民眾黨今提名立委張啓楷參選嘉義市長，李哲華說，近日已與民眾黨祕書長周榆修通過電話，有事先得知民眾黨要徵召張啓楷，而嘉義市本來就在藍白合作縣市內，今天兩黨工作協商小組通過並成立，就可以跟民眾黨正式溝通提名原則，未來針對宜蘭縣、嘉義市、新北市等，可以循序漸進地談論實質合作，產生最有機會勝選的候選人。

至於國民黨已決定禮讓近日獲判決無罪的新竹市長高虹安繼續競選連任，但國民黨籍的何志勇仍希望再爭取。李哲華則說，他和新竹市黨部主委王志豪都有和何志勇私下溝通，並傳達黨中央的立場，希望能依據黨中央決策進行藍白合的行動；而何堅持參選，就尊重其理念，但黨有黨的機制，兩黨協商小組正式磋商並做成決議後，國民黨員就當然要服膺常會通過的任何決議。



回到原文

更多鏡報報導

鬧僵？王金平辦餐會未邀鄭麗文 稱「柯志恩才代表國民黨」

藍白共推「國民帳戶」提升生育率 鄭麗文、黃國昌明將共同宣布

稱中華民國、中共互不隸屬 鄭麗文：但憲法規定「同屬一中」