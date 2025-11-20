鄭麗文駁不支持國防預算 吳宗憲：她從未反對、支持國防採購未變過

國民黨立委吳宗憲。(記者田裕華攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文昨天駁斥她不支持國防預算的說法，強調合理的國防，堅實的保衛台灣的國防，一向是國民黨的主張。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今受訪表示，鄭麗文的論述從未反對國防，支持國防採購從未變過。但採購要合理且買好買滿，但國民黨堅持要買會交貨的武器「不要懷疑我們用生命捍衛這塊土地的決心」。

吳宗憲強調，今天有任何外來的武裝力量要來攻打我們這塊土地，不要懷疑我們用生命捍衛這塊土地的決心，「鄭麗文主席從以前到現在所有的論述，從來沒有反對國防」。我們一直認為，國防就是必須要買台灣需要用到的武器，必須要買好、買滿，而且要買會交貨的武器，我們要督促對方一定要交貨，從頭到尾我們的論述皆是如此。

廣告 廣告

吳宗憲表示，國民黨對於國防極端重視，我們絕對需要有一個有效的國防，絕對支持我們的國防，這是中國國民黨一路以來的論述。

吳宗憲表示，政府發生的問題是毫無上限的亂買武器，而且買了一些交付不了的武器，這個是我們所憂心的，因為所有的武器採購，都有可能會因為預算總額就只有這麼多的狀況下，而去排擠掉我國的基礎建設的投資及我國相關社會福利的支出。大家能夠想像明年我國的國防預算，有可能一般預算加上特別預算會衝高到1兆3千億，目前是有這個可能性；1兆3千億是什麼狀況？我國一年的國家總預算，目前行政院希望的明年國家總預算是3兆初，今年是將近3兆，如果國防的預算支出達到1兆3千億的話，會不會排擠掉其他的社會福利以及我國所有的基礎建設的投資，這是我們必須審慎思考的。

吳宗憲說，國民黨的主軸一定是全力支持國防，但是全力支持國防不代表要亂買武器或是買交付不了的武器，這是我們一路以來我們的想法，鄭主席支持國防、支持國防採購從來沒有變過，國民黨對此也從來沒有變過。所以我們一直希望增加我國的國防，希望給軍人的待遇提升，希望軍人有更受尊重、尊敬，更能夠讓他們的生活能夠得到保障。

吳宗憲表示，世界各個先進國家對於軍人、警察和消防的尊敬，在我們台灣是看不到的，甚至相關軍人等等高危險的工作是有一定的合理的待遇，這在台灣也看不到，那這個叫做支持國防嗎？難道國防的唯一做法就是買爆武器，這就叫做強化國防嗎？

吳宗憲說，拿破崙曾經講過戰爭三要素，錢錢錢，所以面對戰爭，必須要強大的經濟實力，而不是像現在執政黨所做的買爆武器就好，經濟垮掉也沒有關係。所以我們對於國防預算的思考，一定是首要強化國防以及不要懷疑我們用生命捍衛這塊土地的決心，國防的採購我們希望買合理、台灣適用的武器，而且要買好買滿，但是我們要買會交貨的武器，這部分我們堅持到底。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌、鄭麗文互贈禮 吳崑玉喊怪：一個像「按摩棒」、一個心機重

獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

黃爆被鼓勵「新北市長選到底」 蘇巧慧打臉：從未希望誰選到底

自由爆新聞》街訪神吐槽藍白合！年輕人直球酸鄭麗文黃國昌：0分

