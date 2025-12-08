鄭麗文駁媒體報導鄭習會北京開出3前提 批「一天到晚編故事」

《自由時報》報導稱國共兩黨已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。民進黨表示，「希望此事不要發生」。鄭麗文今天針對報導指出：「一天到晚一直編故事」，可見民進黨多緊張、多害怕，但這些對付不了她的，因為綠營論述漏洞百出。

媒體報導稱國共兩黨已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年春節前後登場。鄭麗文（圖）8日針對報導指出：「一天到晚一直編故事」，可見民進黨多緊張、多害怕。（中央社資料照）

《自由時報》報導內容指出，為湊齊北京要求的擋下軍事採購預算等「3張門票」，傳出國民黨計畫刪除黨章中的「反對共產主義」。鄭麗文質疑這是去哪裡聽說的？她怎麼從來都沒有聽說過；媒體都拿她沒聽過的事在問她，國民黨從來沒有討論此事。

民進黨立委沈伯洋上午在民進黨立法院黨團記者會表示，他有看到《自由時報》相關報導，民進黨團當然希望這不是真的，因為如果發生，台灣就會被賣掉，若國民黨沒有要做這件事，應嚴正聲明表達此事不存在。

民進黨發言人吳崢今天也透過新聞稿表示，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾。國民黨立法院黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法。鄭麗文當選國民黨主席後，兩位副主席更在短時間內3度赴中國大陸，這些行程究竟談了什麼？又答應了什麼？

吳崢說，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。

鄭麗文今天接受網路節目專訪表示，民進黨不要再一天到晚扣她帽子，昨天又報導「鄭習會」時間已經排好、還有3張門票，很會編故事，每天一直編不完。

鄭麗文指出，可見民進黨多緊張、多害怕，要超前部署，但府院黨加起來對付不了她的，因為綠營的立場、論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨，總統賴清德上任快2年，還是無法過境美國，困境已非常明顯，所以她才會向賴總統喊話，呼籲不要玩火、不要點火。

另外，鄭麗文在接受節目專訪時，也說明上任黨主席一個月來的歷程，她說，除了出席各地方黨部黨慶，也會見各國駐台代表，並接受外媒專訪；她充分體會到，在民進黨長期經營國際媒體之下，國民黨如何被嚴重扭曲、抹黑，甚至許多駐台外媒也對他們充滿敵意與誤解，但國民黨仍要勇敢走出去。

鄭麗文提到，很多駐台代表一開始對她充滿好奇，甚至有點保留，但都表達希望進一步與國民黨互動與交流。與各國駐台代表會面時，大家都花了很大篇幅闡述清晰的訊息，兩岸為什麼絕對不可以有戰爭，因為一旦開戰，全世界無法承受後果，這絕對不是俄烏戰爭可以比較的。

鄭麗文還指出，大家都以為各國使節來問她是否支持軍購，其實除了談如何深化經濟、教育、科技與區域交流，重點都放在如何讓兩岸和平穩定，她也開誠布公讓大家了解她的願景。