鄭麗文駁賴清德「在野獨裁」說法：這就像男人不會生小孩

朝野對立僵局下，行政院研擬不副署再修正版《財劃法》，總統賴清德更批評「在野獨裁」。國民黨主席鄭麗文今（17）日在中常會上以「男生不會生小孩」作比喻，以此反駁「在野獨裁」說法。

鄭麗文在中常會致詞時表示，近日「整個台澎金馬陷入了高度的不安」，稱賴總統上任以來，國內政局「一直陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫」。她提到，「如今在大罷免之後，始作俑者的賴總統不但毫無反省，甚至變本加厲」，並指稱賴總統「可以完全藐視國會」，對國會三讀通過的法案「赤裸無睹」。

針對「在野獨裁」一說，鄭麗文回應，「這就像男人是不會生小孩的，所以在野是沒辦法獨裁的」。她也提到，即便多次提出覆議，「結果只要不如賴總統的意，居然就可以公然違憲」，並說賴總統「結合行政院長玩什麼不副署不執行，這不但是憲政的笑話，而且是台灣民主的悲歌」。

鄭麗文質疑，「我不知道這是賴清德優秀天才的幕僚教他的，還是他又不顧幕僚的建議自己發明」，也提到賴清德「過去已經發明過太多的名詞，不要再把你的底牌獻給所有人看」。

