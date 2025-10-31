鄭麗文驚吐「普丁不是獨裁者」 黃國昌發聲

▲民眾黨主席黃國昌昨（30）日直言「沒那麼急」和鄭麗文會面。（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文專訪，鄭麗文語出驚人表示：「普丁並不是獨裁者」，讓德國之聲記者直呼：「開啟了一個新的國際理論」。對此，民眾黨主席黃國昌今在立法院受訪被問及會不會擔心和鄭麗文政策、立場上有不同？黃國昌直言「不會啊」，指出每個人要為自己評價負責任。

黃國昌直言，民眾黨目前為止跟國民黨在討論國會法案的事項上，沒有法案牽涉到俄國，也沒有什麼法案牽涉到烏克蘭。每一個政黨、政治人物對世界上其他不同國家的元首、政治人物的評價，是每一個人對自己評價負責任的問題。

黃國昌提到，台灣民眾黨團立場向來非常清楚，就是理性、務實、科學，就事論事。從去年國會改革法案、《財政收支劃分法》、《吹哨者保護法》、不法關說罪、棄保潛逃罪，乃至於勞工假期、針對警消所得替待遇、增加軍人待遇等，都是我們有共同的價值和目標，合作推動法案最具體的例子。

黃國昌認為，大家冷靜想一想，當執政黨跳票、擺爛，在野黨在國會撐起這個國家，幫民進黨落實這些攸關民生和人民福祉的法案，沒有牽涉到純粹的意識形態，或是想法不一樣的爭執，我們過去這樣子做，現在這樣子做，未來還是秉持相同原則，在國會推動福國利民的法案。

黃國昌也說，在立法院外，民眾黨也非常負責任地、腳踏實地在推動聯合政府的理論，日本的經驗可以給台灣重要啟示，可以避免民進黨一些不明究理的政治人物繼續再污名化所謂的聯合政府的概念跟想法。

黃國昌指出，我們希望未來在推動聯合政府的這條道路上面，可以找到更多願意跟我們來促成願景實踐的政治人物，來共同合作、努力，當然鄭麗文主席在11月1日就會就任，之後，我們也期待跟新任鄭主席能夠針對聯合政府的理念、外國實踐的經驗、外國可以借鏡的地方等，更深入地交換意見。

