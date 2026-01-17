鄭麗文體恤黨工反罷免辛勞 睽違9年國民黨首發年終獎金

國民黨主席鄭麗文2025年11月接任後，黨中央規畫在農曆新年前發給黨工年終獎金，並舉辦摸彩尾牙。副主席兼祕書長李乾龍證實，將按照黨工薪資的3分之1到2分之1比例發放；這也是國民黨自2016年以來，睽違9年首度恢復發放年終獎金。

鄭麗文。(圖/中天新聞)

據「聯合新聞網」報導，不當黨產處理委員會2016年8月31日成立後，透過行政手段凍結國民黨產，僅能動支些微部分支付黨部開銷和黨工薪水，導致國民黨陷入財務困難，黨工待遇也大幅縮水。國民黨自2016年起已連續9年未曾發放年終獎金，去年雖然沒有發年終，但是以1萬元禮券紅包代替，同時舉辦摸彩尾牙。

李乾龍表示，黨工的工作相當辛苦，特別是去年經歷綠營的大罷免行動，新任主席鄭麗文體恤同仁的辛勞，聊表心意舉辦尾牙。他強調，這不算是正式的年終獎金，而是慰問金的性質。

李乾龍。(圖/中天新聞)

李乾龍也進一步說明發放方式，將依據黨工的薪資水準，按3分之1到2分之1的比例發放，無法達到全薪標準。

