鄭麗文高喊要讓國民黨變獅群！賴士葆：特別感動

前立委鄭麗文昨日正式接任國民黨主席，她致詞時表示，自己要將國民黨「從羊群變獅群」、甚至要成為「台灣王者」，還要打造新的民主秩序，一定會在台灣人最苦、最危險時，永遠堅定與台灣人民站在一起。對此，藍委賴士葆大讚，這句話讓全體黨代表振奮連連鼓掌，特別感動。

國民黨昨天（1日）舉行第22屆第1次全國代表大會，完成新舊任黨主席的交接。（圖取自賴士葆臉書）

國民黨昨天（1日）舉行第22屆第1次全國代表大會，完成新舊任黨主席的交接。鄭麗文在致詞前，先是一鞠躬向全場表達感謝，隨後表示自己在選舉時說過，要讓國民黨從羊群變成獅群，民進黨這麼多年來，將台灣四分五裂，台灣的政治除了惡鬥只有惡鬥，導致20、30年的內耗、空轉，台灣沒有時間了，大家不能再往下沈淪下去了，大家不能再任由仇恨的蔓延。

鄭麗文上台致詞。（圖/資料照）

鄭麗文更強調，「我們是草原上的王者，我們要建立新的秩序，我們要照顧所有的弱勢，我們要讓草原成為追逐夢想，有公平正義的地方，所以我們會成為獅群，我們會成為台灣的王者，我們會讓台灣重建新的民主秩序，我們會讓台灣重現善跟正義」。此番話，不只坐在台下的前總統馬英九越聽越激動，甚至一度拭淚，連在場黨員都爆出如雷的掌聲。

對此，賴士葆也隨即在臉書發文表示，「早上參加國民黨第22屆第一次全國黨代表大會，鄭麗文正式接任後致詞時特別強調，要帶領國民黨『從羊群變獅群』，這句話讓全體黨代表振奮連連鼓掌，特別感動」！

