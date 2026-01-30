鄭麗文高喊「中國人說」有其因 沈伯洋：錯誤認同只是「病徵」

國民黨主席鄭麗文「中國人說」惹議，民進黨立委沈伯洋直言，錯誤認同只是「病徵」，近年來台灣民眾接收中國資訊與海外新聞來源的頻率增加，部分民眾因文化或身份認同而延伸至國族認同產生差異，這也使得相關政治人物在政黨內部逐漸取得影響力。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 《經濟學人》近日刊出國民黨主席鄭麗文專訪內容，提及在中國大陸持續於台灣周邊進行軍演情勢下，鄭麗文仍反對提高軍事支出，並主張台灣人應接受自己是中國人，且盼透過與中共總書記習近平和解，讓國民黨重返執政。對此，民進黨立委沈伯洋今（30）日受訪時表示，相關說法難以被台灣社會接受，並強調台灣與中國互不隸屬是基本共識。

沈伯洋指出，鄭麗文長期主張自己是中國人，但這樣的說法並不為台灣多數民眾所接受。他強調，台灣從未被中華人民共和國統治，台灣就是台灣，兩個國家互不隸屬，「我覺得這是應該大家都有的共識」。

他進一步表示，兩地在文化、制度與自由等面向存在明顯差異，這些都是國家生存條件的重要基礎，因此若以文化或身份混同方式來模糊台灣人的國族認同，並不恰當。

不過，沈伯洋也認為，鄭麗文的情況更像是一種「病徵」，而非問題本身。他直言，近年來台灣民眾接收中國資訊與海外新聞來源的頻率增加，部分民眾因文化或身份認同而延伸至國族認同產生差異，這也使得相關政治人物在政黨內部逐漸取得影響力。

沈伯洋最後表示，面對錯假資訊與錯誤敘事的影響，更根本的解決方式應是持續與民眾溝通，強化台灣社會對自身認同的理解與共識，這才是更重要的工作。

