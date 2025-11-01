鄭麗文高喊「普丁不是獨裁者」矢板明夫：無疑會動搖外界對台信任

國民黨新任黨主席鄭麗文。 圖：擷取自國民黨臉書

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）主導侵略烏克蘭已持續3年，國民黨主席當選人鄭麗文接受德國之聲專訪時指稱：「普丁不是獨裁者，而是民主選出來的領袖」，引發國內外輿論譁然。資深媒體人矢板明夫表示，尤其是在Reddit等國際論壇，許多外國網友難以理解，為何來自民主台灣的政治領袖會為普丁辯護，甚至採取與中國、俄羅斯類似的論述角度。

矢板明夫在臉書發文寫道，鄭麗文在訪談中主張，俄羅斯早已民主化多年，普丁是透過選票產生的總統，不能隨意被貼上「獨裁者」的標籤。她還批評北約食言，屢次東擴到俄羅斯邊境，是導致烏克蘭戰爭的根本原因。如果烏克蘭總統澤連斯基願意放棄加入北約，戰爭就不會發生。

廣告 廣告

矢板明夫指出：「這套說法與俄羅斯官方、以及中國、北韓、伊朗等威權國家的論調幾乎一致——他們普遍將責任歸咎於『西方挑釁』，而非俄羅斯的侵略行為。然而，在美國、歐盟、日本、澳洲等民主陣營國家，主流共識是：俄羅斯入侵烏克蘭是對國際秩序與主權原則的嚴重破壞。」

矢板明夫續指，普丁的統治方式早已被視為威權獨裁的典型。言論自由、新聞媒體、反對派都在俄羅斯受到嚴厲打壓，選舉也被廣泛認為是形式化的「假民主」。在這樣的背景下，鄭麗文的說法不僅與國際主流立場背道而馳，也讓人質疑她的政治立場與價值觀。

矢板明夫提到，外界因此提出多種解讀：有人認為，鄭麗文可能受到某種程度的「親中」或「反美」思想影響；也有人猜測她是在刻意向北京傳達善意，為未來的兩岸政治互動鋪路。還有人認為，她或許真心相信西方支持烏克蘭是錯誤的政策，並從地緣政治的角度出發，認為俄羅斯有「被逼反」的正當性。

矢板明夫示警：「不論哪一種動機，都引發一個令人擔憂的問題——如果這樣的政治人物未來有機會成為台灣總統，是否意味著台灣將會脫離自由民主陣營，轉而向威權勢力靠攏？對許多台灣人與國際觀察者而言，鄭麗文的言論不僅是個人觀點問題，更牽涉到台灣在全球民主陣線中的定位。」

矢板明夫進一步強調：「台灣長期以來以自由民主為核心價值，並獲得國際社會支持。如果領導人開始為獨裁、甚至為侵略行為辯護，無疑會動搖外界對台灣的信任，也可能讓台灣陷入國際孤立。這場風波不只是外交觀點之爭，更是價值選擇的試金石。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文稱普丁民主領袖 蔡秉璁勸學姊：不要變成獨裁者觀點的傳聲筒

堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的