鄭麗文鬆口有意赴陸與習近平會面 柯志恩盼為台灣爭取最大利益

國民黨主席鄭麗文透露，希望在2026年上半年訪問大陸，並與中國大陸國家主席習近平會面。對此，國民黨立委柯志恩表示，相信黨主席具備智慧，能在對等、平等的原則下為台灣爭取最大利益。

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩指出，兩岸關係的發展攸關台灣整體利益，無論是執政黨或在野黨，若有機會進行溝通，都應該以和平與和諧為目標。她強調，兩岸對話不應分黨派，重點在於能否為台灣帶來實質利益。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

針對鄭麗文可能訪陸的規劃，柯志恩表示，連總統賴清德都曾公開表示希望能與習近平對話。如果在野黨主席能在對等、平等的基礎上見到習近平，相信鄭麗文有智慧能讓台灣民眾感受到兩岸和平仍然是可以期待的。

廣告 廣告

柯志恩說，鄭麗文並非僅規劃前往大陸，也表態將赴美國拜訪智庫，相關行程是一連貫的國際交流安排。她認為，這樣的規劃顯示國民黨在兩岸與國際關係上採取平衡策略。

習近平。（圖／美聯社）

柯志恩強調，在野黨主席並無實質執政權力，重點在於促進溝通、降低對立。她表示，不論面對中國大陸或美國，都希望國民黨主席能展現智慧，替台灣爭取最大的整體利益，讓台灣在兩岸關係中維持和平穩定的發展。

延伸閱讀

賴清德對「鄭習會」開砲 鄭麗文嗆：對美軍購換過境紐約？

4度擋國防特別預算 賴清德：社會怎相信「鄭習會」沒條件

鄭麗文首度鬆口談訪陸時程！盼明年上半年與習近平會面