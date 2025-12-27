鄭麗文鬆口盼2026上半年訪中見習近平 吳靜怡問：成為下一位館長？

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文（右）鬆口盼明年上半年訪中見習近平，吳靜怡（左）問鄭麗文會不會成為下一位館長？（組合圖／資料照，翻攝自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文上任後，外界相當關注她何時要到中國。昨她在廣播節目中鬆口透露希望時間落在2026年上半年，並說如果她要去，就是跟中國共產黨總書記習近平碰面，若沒有這安排就不會去。對此，政治評論員吳靜怡認為國民黨從「中國人」認同到「鄭習會」，鄭麗文重塑兩岸路線的政治冒險！並提出疑問的說從國家戰略均衡到紅色展示櫥窗，只有一步之遙！鄭麗文會不會成為下一位館長？

吳靜怡表示，鄭麗文聲量熱度不等於國民黨支持度，卻出現一場可能重創國民黨2026地方選戰的會面，也正式宣告國民黨進入了「鄭麗文時代」的兩岸激進路線。

廣告 廣告

吳靜怡指出，鄭麗文公開表態，盼於明年上半年訪陸並與習近平會面，隨即在台灣政壇投下震撼彈，她同時宣稱承認「兩岸互不隸屬」，卻強調「同屬中國」，並直言「我是中國人，從未否認」，這不只是個人身分認同的陳述，而是一次把整個中國國民黨推向高風險兩岸路線的政治操作。

吳靜怡說，「鄭麗文」到東吳大學演講後的聲量上升幅度明顯高於國民黨在立法院對抗總統府、行政院的騷操作，就如同之前接受德國之聲專訪說出「普丁不是獨裁者」一樣，都讓民眾驚呼其論點打破一般人的三觀，而這是國民黨民調持續下滑的一個關鍵訊號，輿論焦點正在被一位黨主席高度個人化，討論核心與敏感兩岸議題直接的強烈綁定，但政黨本體並未同步受益，這證明議題是不斷被外溢而非凝聚。

吳靜怡表示，若鄭麗文只是被成為「台灣內部一中敘事共鳴」的象徵，國民黨黨主席不再只是交流者，而可能被包裝為對外宣傳的政治樣板，那麼在野黨的黨主席跟網紅館長都將淪為「親中代表」罷了！國民黨是否準備好承擔，被北京定義之後的所有政治後果？

吳靜怡認為，這場政治冒險的成本，並不會止於鄭麗文個人，對明年地方選戰而言，國民黨最需要的是降低疑中標籤、聚焦治理與民生；但一場「鄭習會」的討論，必定將迫使所有藍營候選人面對同一道問題，是否認同這樣的兩岸路線，這不是加分題，而是可能在地方縣市首長選舉層級全面引爆的連坐風險。

更多三立新聞網報導

確定禮讓高虹安 李乾龍：藍白合作從新竹市開始

真有鄭習會？鄭麗文鬆口訪中時程 希望見到習近平

控賴清德恐沒收2028選舉 鄭麗文扯：如果「兩顆子彈」提早半年…

一文看懂／藍白拋出的「未來帳戶」是什麼？爭議何在？朝野多版本一次看

