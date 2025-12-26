鄭麗文鬆口「盼上明年半年訪中」 坦言與習近平見面才會去

鄭麗文表示，希望明年上半年訪問中國，並與中共總書記習近平見面。（翻攝自臉書@中國國民黨 KMT）

國民黨主席鄭麗文今日接受專訪，聲稱若對岸有邀請，她期待能在上半年前往中國，因為下半年要集中選舉，當被問到這趟就是與中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文回應，「如果我要去的話」。

鄭麗文今（26日）接受廣播節目《POP大國民》主持人平秀琳專訪，被問及出訪中國的時間點，是否可能落在明年上半年？鄭回應，她個人是這樣的期待，因為下半年要集中精神選舉，可能無法做安排，不過前提是「要看人家邀不邀我去」。被問是否期待會見對岸一定層級以上的官員？鄭並未否認，稱兩岸的國共交流已經開始接觸，也開始在展開，談的不是領導階層的會面，談她的部分是領導階層的會面。

平秀琳追問，「所以這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？」鄭麗文說，「如果我要去的話」，平秀琳再次確認「如果沒有這樣子的安排就不會去？」鄭麗文給予正面回應。當平秀琳問，若明年上半年有到中國訪問，就是跟習近平有見面的安排，如果沒有就不會去？鄭麗文肯定表示「是的，如果對方有這樣的邀請」，平秀琳又問「是主席對主席的層級？」鄭麗文回，「是的！是的！」

對於有藍營名嘴建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文回應，自己沒有去過廣東黃花崗，這建議也不錯，各種時間的建議都有，她完全開放。平秀琳追問，訪問中國的同時，是否也考慮前往美國訪問？鄭麗文表示，「我會去美國」，時間同樣是希望在明年上半年，不只是美國在台協會（AIT），來自各界，美國方面的邀請太多了，包括美國智庫、大學、僑界都有。

