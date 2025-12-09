即時中心／高睿鴻報導

國民黨新任主席鄭麗文，近日屢因高爭議性的政治表態，飽受外界抨擊；甚至連部分黨內同志，也質疑其立場過度親中、親共。而政治類數據分析的臉書粉絲團「聲量看政治」，今（9）日又為藍營帶來另一則壞消息，指出根據泛藍的YouTube直播數據，鄭麗文的人氣直直落、近日聲量崩跌，只剩下原高峰的11%。

「聲量看政治」說明，鄭麗文於12月初接受國際媒體專訪時，再次脫口說出「時間不站在台灣這邊」之爭議論述，讓許多人聽了又覺得，根本是滅自家士氣、投降主義的說法，似乎在暗示台灣沒機會、必須乖乖認命。緊接著，竟又爆出鄭麗文可能將會面中國國家主席習近平的傳聞，引發外界質疑，國民黨已經被「貼死親中標籤」；因此該粉專提到，雖然此舉可能引發少數藍營支持者振奮，但整體而言，這樣的消息沒帶來多少正面聲量，反而加劇內部焦慮與不信任。

「聲量看政治」強調，對於藍營直播圈來說，他們更需要的是能帶動士氣、能打能吶喊的主角。然而，鄭麗文的論述實則負面、冷調，無法帶動主流直播圈的胃口，通常只能選擇逐漸冷處理。於是，聲量應聲暴跌，只剩原本高峰的11%。

綜合所有爭議來看，「聲量看政治」認為，鄭麗文的問題並非「沒新聞」、而是每個新聞都在減分。「兩岸立場讓人不安，黨內人事安排又被懷疑，數次發言又滿滿爭議。這一連串事件，讓她對藍營基層、直播圈的吸引力逐漸歸零」，該粉專重砲抨擊。

快新聞／鄭麗文麻煩大了！親中言論「藍營直播圈都不挺」 聲量崩盤慘剩1成

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）

「聲量看政治」也說，回顧鄭麗文10月當選國民黨主席，迅速成為媒體、藍營直播圈的頭號話題；不只傳統新聞大幅報導，泛藍直播圈也有熱烈討論。當時，就連某些政治立場泛藍、泛白、泛紅的民眾，多少都期待她能帶出新氣象。因此就在10月24日，泛藍直播圈討論鄭麗文的聲量高居不下，甚至曾創19萬人次觀看之高峰。

然而，雖然鄭麗文剛當選黨主席時，氣勢著實驚人，但「聲量看政治」直言，「本質上卻很短暫」。粉專甚至指出，現在泛藍直播圈對於鄭麗文的討論，竟然只剩2萬餘人次、相較於一開始跌掉9成人氣，只剩下10月24日的11%。「聲量看政治」分析，她一開始當選後，多數人可能只是想了解，新主席想做什麼、是否能重新整合藍營。但後續作為與發言一直讓人不安，流量高峰就開始往下掉，甚至產生負面效應。

「聲量看政治」又指，鄭麗文上任後，立刻對外強調「九二共識」、「反對台獨」、「推兩岸和平」等論述框架；雖然在深藍鐵粉眼中，這些論述確實是藍營招牌，但對於更多泛藍和中間選民而言，「太快、太用力，甚至急著靠攏中國」。該粉專也指，雖然藍營內部可能有人「覺得很爽」，但更多人擔憂的是，「國民黨真的要這麼親中嗎？2026、2028要怎麼選？」；而這種分裂感，會影響KOL帶風向，也降低直播圈討論度，慢慢地導致人氣開始冷卻。

不僅如此，「聲量看政治」更進一步點出，鄭麗文就連人事布局都遭質疑，媒體、社群接連擔憂，她的選擇疑似受特定派系掌控，甚至傳出是為了特定人物鋪路，「這些消息對國民黨基層很傷」。為何如此？粉專分析，其實鄭麗文本來就不是出身傳統藍營，如今又面臨這些質疑，許多藍營中生代、地方派系，當然寧願選擇冷處理、保持距離；因此，這進一步影響到泛藍直播圈的態度，對於鄭麗文開始更保持審慎、不再積極推動她的話題，致使鄭麗文的聲量及人氣節節下滑。





