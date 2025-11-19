鄭麗文黃國昌互贈禮物 象徵意義曝光

▲國民黨主席鄭麗文今與民眾黨主席黃國昌見面，兩人互贈禮物，國民黨贈送陶瓷圓盤。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 藍白合邁出第一步！國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度見面，雙方在合照後也互贈禮物，鄭麗文贈送鶯歌製作的彩瓷圓盤，上面有藍色與白色的鵲鳥，象徵藍白合作圓滿，黃國昌則回贈本土藝術家作的水泥基座，上面有鎢絲燈泡，象徵台灣基礎要穩固，藍白合作後，也能照亮台灣的未來。

今天的鄭黃會，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，國民黨部分除鄭麗文外，祕書長李乾龍、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁都會出席。民眾黨部分，則有祕書長周榆修、立院黨團主任陳智菡、文宣部主任李頂立等人。

鄭麗文今穿著黑色灰色套裝，不過黃國昌則特別用水藍色領帶搭配白色襯衫，同樣象徵藍白合。

