鄭麗文黃國昌今會面 侯友宜：若藍白合作只是表象意義不大

民眾黨主席黃國昌屢次喊話參選新北市長之際，國民黨主席鄭麗文今下午會見黃國昌，商討藍白合作事宜。新北市長侯友宜對此表示，政黨合作要有共同理念與想法，做出人民有感的成績，如果合作只是表象，意義不大。

侯友宜今出席市政會議受訪，被媒體問到鄭麗文和黃國昌會面，對於雙方未來合作有何建議？侯表示，政黨跟政黨的合作最重要有共同的理念跟想法，那這才是最重要的，那合作是要做出人民有感的成績，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，意義是不大的，最重要真的要誠心誠意做出能夠對人民最好的方向，這才是一個最主要的一個關鍵。

詢及黃國昌已經表態參選新北市長，未來新北市長選舉有沒有可能藍白合？侯友宜表示，新北市就像他之前說的，歡迎每一個人，想為新北市做事的都能夠到新北市來，尤其對新北市要更加的瞭解，所以一切合作都是要新北市的發展在一棒接一棒底下能夠更好，這才是大家所期待的，那大家就繼續努力，為新北好，大家貢獻一己之力。

