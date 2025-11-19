鄭麗文黃國昌公開會談 促2026選戰藍白合

握拳、喊口號，國民黨主席鄭麗文在上任後，首度跟民眾黨主席黃國昌公開會談，兩人要將藍白合，從國會擴展到選舉合作，鄭麗文喊出良性競爭、要讓1+1大於2，而有意願參選新北市長的黃國昌表示，民眾黨非常想要有地方執政的機會，但還是會以大局為重。

民眾黨主席黃國昌表示，「如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿，我會跳到第一線用最大的力量輔選，因為這是我們跟新北市民許諾的。」

國民黨主席鄭麗文則說，「我相信未來民調一定是不可或缺的重要工具，當然要等到未來我們兩黨針對具體的提名作業，或者是各縣市不同的狀況進行討論的時候，才會有一個具體的答案。」

鄭麗文強調，藍營會做好放下小我的準備，如果有人破壞合作默契，各黨就依照自己的紀律處置。

黃國昌更當面拋出兩黨智庫可以先對接，就政策方向具體討論。

黃國昌說道，「能夠讓我們的智庫，跟國民黨這邊政策會智庫，我們對接，雙方針對具體的政策，我們就開始談，就像我常常在立法院國會的合作一樣。」

國民黨主席鄭麗文指出，「我才剛剛跟我們李鴻源部長見面，就是討論這個話題，就是希望他能夠來幫忙組成相關的團隊，提出願景、提出藍圖。」

對於外傳2026地方選舉藍白有望在明（2026）年3月前完成整合，鄭麗文表示是合適的時間點。

另外國民黨副主席蕭旭岑先前拋出鄭麗文的兩岸路線就是「一國兩區」，藍白在兩岸議題是否也會形成共識？黃國昌只強調，與其在名詞或意識形態上打轉，不如把重點放在怎麼帶給台灣人民更好的生活。藍白未來會如何強化合作，各界關注。