鄭麗文黃國昌又合體 媒體人拆解鄭黃二會、藍白「福國利民」法案的陽謀

記者李鴻典／台北報導

藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌今（25）日共同宣布推出「台灣未來帳戶」，為0到12歲的兒童存下人生第一筆資金。兒童出生即由政府開戶並投資五萬元，往後每年投入1萬元，直到12歲為止，並在18歲時可由兒少自行動用。資深媒體人王家俊則解析，「鄭黃二會」正面論述了「福國利民」法案，宣示2026藍白合，也給予外界準執政的想像。背後的政治核心，不是解決少子女化問題，而是人民願意為了軍購、大法官爭議，放棄多少民生福利？

鄭麗文、黃國昌今（25）日共同宣布推出「台灣未來帳戶」。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

王家俊撰文寫下鄭黃二會、藍白「福國利民」法案的陽謀；他說，鄭麗文、黃國昌二會，繼因應大罷免普發現金1萬元政策，搶下民生灘頭堡後，共推以特別條例與特別預算立法、動用上千億經費且長達13年的大型公共政策。

王家俊分析，「孩童帳戶」政策意在言外，戳了賴政府幾項罩門：叩問民進黨執政十年，台灣少子女化問題解決了沒？對照藍白第四度封殺賴政府力推1.25兆國防特別條例，民生與台灣孩子的未來難道不重要？仿效美國「大而美法案」、18歲以下美國兒童都可開設「川普帳戶」(Trump Accounts)，難道賴清德要打臉川普？綠委郭國文同步提出「轉大人RTF」對案，主張由政府與家長每月各出1200元，年滿18歲時便可獲得超過一百萬元，莫非拿香跟拜？

王家俊進一步指出，黃國昌稱兒少政策、特別條例立法非「國會逾越行政權」；鄭麗文認為，這是政治新創。從綠營與陰謀論的角度，很難不去聯想，藍白為了反制卓榮泰不副署財政收支劃分法再修正案，以及憲法法庭復活、5名大法官宣告《憲訴法》部分修正條文違憲、失效並排除其他3名大法官僵局，因而發動拖垮財政的新一波「政治攻擊」。

王家俊說，「鄭黃二會」正面論述了「福國利民」法案，宣示2026藍白合，也給予外界準執政的想像。背後的政治核心，不是解決少子女化問題，而是人民願意為了軍購、大法官爭議，放棄多少民生福利？

