鄭麗文黃國昌會談 雙方握手致意 (圖)

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中共日前揚言要對綠委沈伯洋啟動全球抓捕，身兼民進黨主席的總統賴清德，公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，但卻遭韓反譏應先以黨主席的身分廢除「台獨綱領」，賴總統今（17）日再度聲援沈伯洋，並反嗆韓院長「桌子說」比喻中，「真正砍斷」台灣四隻腳的是中國。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，賴總統要保障的是台灣2300萬人民的安危，他所堅持的就是台灣不屬於中國司法管轄的範圍。今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。針對賴清德聲援沈伯洋一事，鍾佳濱表示，賴總統身為中華民國的國家元首，他要保障的不是單一國人的生命安全，而是全體2300萬台灣人民的安危。因此，鍾佳濱說，對於沈伯洋遭遇的跨境鎮壓，賴總統所進行的提醒與堅持，就是台灣不屬於中國司法管轄的範圍；而包含沈伯洋的所有中華民國台灣國民，政府會負起全責，全力保護。沈伯洋則表示，就像賴總統之前講的，儘管大家不同政黨，但都是同一國，現在遇到的狀況就是國民黨把政黨利益擺在國家利益的前面。沈伯洋強調，「大家可以仔細思考一下，他只是一個即將被通緝的人，但真正已被通緝的是中華民國的國軍，請問中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？我相信大家的答案應該都是一樣的」。最後，沈也重申，「今天不管大家的政黨形式，或對於意識形態的不同，重點是中國延伸它的法律管轄權去羅織罪名，這個就是一個應該被譴責的事情，所以對於立法院長來講，不應該對這件事情有任何其他的解讀狀況才對」。原文出處：快新聞／賴清德聲援沈伯洋！再籲韓國瑜三思 鍾佳濱一語道破關鍵 更多民視新聞報導中共通緝沈伯洋！賴再籲韓三思 黃國昌回應了2026年要選？沈伯洋認「擔憂1事」：已當藍白1年標靶鄭麗文接連會晤谷立言、包瓊郁 沈伯洋：國際社會對藍營有疑慮

民視影音 ・ 1 天前