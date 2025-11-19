鄭麗文黃國昌會面！藍贈「共贏圓盤」 白回禮「鎢絲燈」點亮台灣

國民黨主席鄭麗文今（19）天首度與民眾黨主席黃國昌公開會面，雙方一見面先互贈禮物。鄭麗文送上象徵藍白共好的「彩瓷圓盤」，黃國昌也回贈台灣藝術家製作的鎢絲燈，象徵兩黨共同為台灣點亮一盞燈。

鄭麗文今天身穿灰色洋裝與排扣西裝外套亮相，特別挑選來自新北鶯歌的彩瓷圓盤致贈黃主席，藍色、白色鵲鳥共同高飛，象徵「雙鵲同行、藍白必贏」。主持人也介紹說，圓盤也代表藍白合作，必定在溝通下順利圓滿。

國民黨贈「彩瓷圓盤」。圖／台視新聞

廣告 廣告

而黃國昌水藍色領帶搭配白襯衫，別上KP、台灣徽章出席。他表示，這次贈禮以台灣本土藝術家用水泥底座製作的鎢絲燈，代表用水泥當作基座，只要基礎穩固，就能蓋起高高的大樓，燈則代表著在台灣晦暗不明的時刻，希望民眾黨跟國民黨共同為台灣點亮一盞燈。

民眾黨回贈水泥底座鎢絲燈。圖／台視新聞

藍白互贈禮物。圖／台視新聞

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

鄭黃會明新莊登場！藍白秘書長先場勘 李乾龍：「誰讓誰」選民決定

卓揆轟藍白修財劃法 比喻國會「抽了中央的血、拿錯的藥逼政府吞下」

「鄭黃會」即將登場！黃國昌透露：預計本週三與鄭麗文會面