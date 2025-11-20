鄭麗文黃國昌有1共同點！她20字全說了：政治信用薄弱

政治中心／周孟漢報導



民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨（19）日下午3點舉行「鄭黃會」，會談關於藍白合事宜，外界也十分關心藍白雙方在2026年九合一地方大選的提名動向。對此，民進黨立委吳思瑤也有感而發，點出2人的「1共同點」，開酸「政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇」。





民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）昨（19）日下午3點舉行「鄭黃會」

吳思瑤19日深夜在臉書發文，談起民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文的鄭黃會，她坦言自己雖沒有太關注，但在觀察過後，認為鄭黃會就是「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已」，她進一步表示，2人在會面時「極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地」，還聯手批鬥民進黨，痛批「扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下」。

吳思瑤認為鄭黃會就是「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎」。（圖／民視新聞網）





吳思瑤進一步表示，鄭麗文和黃國昌在「閃避爭議」上也有志一同，「鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？」；至於2026選舉藍白合看似有譜？吳思瑤責任為「言之過早」，強調「若主席一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員佈局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對」。

吳思瑤開酸鄭黃2人都有1共同點，就是「有豐富的背叛履歷」。（圖／民視新聞網）





吳思瑤認為，「鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖愈墜，主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見？」，更不要說，鄭黃都有豐富的「背叛履歷」，痛批2人「政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇」，並在文末寫下結論「只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功」。





