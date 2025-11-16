鄭麗文黃國昌預計11/19後見面 藍白幕僚已商討細節找場地

國民黨主席鄭麗文上任國民黨主席後，外界關心在野合作狀況，以及國民黨、民眾黨兩黨主席何時會面，鄭麗文昨天表示，雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。國民黨人士今天說，雙方幕僚已在昨天會面，確認比照先前民眾黨主席黃國昌與前國民黨主席朱立倫的會面方式，在適合的第三地進行，但因找場地需要時間，估計會面時間應會在19日之後。

（圖取自中央社資料照）

黃國昌今天受訪也證實，將在下周跟鄭麗文會面，雙方黨務主管昨天已經會面溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。

國民黨人士表示，國民黨組發會主委李哲華昨天與民眾黨祕書長周榆修、黨團主任陳智菡會面，討論兩黨主席見面的內容，國民黨方面原本主張就由鄭麗文到民眾黨部拜會黃國昌，但民眾黨憂心場地太小等因素，建議比照日前黃國昌與朱立倫見面時，在外租大型場地，也讓媒體方便採訪。

這名國民黨人士說，站在國民黨的立場，當然是客隨主便，因此這幾天雙方會開始找尋適合的會面場地，但租場地需要時間，因此他判斷最終會面的時間點應會在19日之後，國民黨會以最大的誠意與善意，就政策、選舉等議題，與民眾黨溝通、交流。

朱立倫與黃國昌在4月22日時曾在台北兆基商務中心召開「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，商討美國高關稅等國際情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等議題。