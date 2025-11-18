鄭麗文黃國昌19日會面 李乾龍：藍白記取2024教訓

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨主席鄭麗文明天將與民眾黨主席黃國昌會面，雙方幕僚今天進行場勘。國民黨秘書長李乾龍表示，大家記取2024藍白合沒成功的教訓，明天對2026、2028開啟藍白合，是非常好的開始。

黃國昌與鄭麗文19日下午預計在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，李乾龍、國民黨副秘書長李哲華與民眾黨秘書長周榆修、立院黨團主任陳智菡下午前往場勘。

周榆修受訪表示，明天是一個很好的開始。2024年以來，民眾黨跟國民黨在國會眾多法案並肩作戰，在反惡罷時期，在野民意結合共同撐著國家前進。相信不論是國民黨或民眾黨，通力合作之下，未來從政策、理念、價值再到選舉的協調，會有一個很好的開始。

明天是否會觸及2026縣市長提名，周榆修透露，明天是合作好的開始，一步一步往前邁進。至於提名的最後時間，周榆修回應，「我們有最大的誠意，在前輩面前，雙方可以一起思考」。

李乾龍指出，2024藍白合可惜沒有成功，大家記取教訓，希望2026、甚至2028藍白能合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。明天是2026、2028藍白合一個非常好的開始。

前民眾黨立委蔡壁如喊話鄭麗文「該讓就讓」，李乾龍提到，選舉都會做通盤檢討，至於哪個區可以藍白合，這都是後話，明天就是一個好的開始。

媒體詢問，對前民眾黨立委陳琬惠備戰宜蘭縣長，國民黨立委吳宗憲說「誰讓誰不一定」。李乾龍強調，選舉就是選賢與能，一切以選民為主，「誰讓誰」是選民決定。周榆修表示，吳宗憲沒有講錯，本來就還不一定。（編輯：萬淑彰、張若瑤）1141118