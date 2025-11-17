鄭麗文黃國昌19日會面 蕭旭岑稱不談2026細節：記取藍白破局教訓

蕭旭岑稱19日鄭黃會不會談到2026選舉細節。資料照 廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌本周三（19日）會面，國民黨副主席蕭旭岑今（17日）訪表示，不會談到2026選舉等太多合作細節，呼籲藍白雙方展現善意與誠意，記取過去破局的教訓，民調、協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。

對於19日鄭黃會，蕭旭岑接受網路節目專訪時表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一大選等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。

他說，「就因為那次的破局，讓賴清德無法無天，大家其實都受夠了！」蕭旭岑提到，此次雙方主席會面，是重中之重；至於2026大選在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作？亦或是比民調？他直言，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，一切的民調協調都會因地制宜，不會死板板只用統一標準。

蕭旭岑也提到，藍白合也會將2026大選的重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，而台灣民眾也知道，國民黨在民生經濟上的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，「否則2次大罷免的結果就不會是完封」。

