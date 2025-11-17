鄭麗文黃國昌19日會面 蕭旭岑：不會談太多選舉細節

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌預計19日會面，國民黨副主席蕭旭岑今天說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現；針對明年選舉，藍白如何合作，他則認為，民調協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。

黃國昌今天表示，跟鄭麗文的會面，這星期正式舉行，目前預定在本週三（19日）下午。具體地點，待兩黨黨務主管跟工作人員場勘，確定後對外說明。

蕭旭岑接受網路節目專訪時表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。

蕭旭岑說，這次會面，是重中之重。至於2026選舉在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作，蕭旭岑說，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，民調協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。

蕭旭岑表示，2026選舉藍白合會將重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，而民眾也知道，國民黨在民生經濟的治理能力，遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，否則2次大罷免的結果就不會是完封。

談到鄭麗文日前出席秋祭引發討論，蕭旭岑說，秋祭是行之有年的活動，前總統馬英九尚未當選總統時，也是以國民黨主席身分出席。秋祭內容多年來都一樣，參加者不只馬英九，也有民進黨重要人士，包括前總統陳水扁，立委范雲等，為什麼鄭麗文參加，就要戴這麼多帽子。

蕭旭岑指出，鄭麗文出席秋祭，是為了向白色恐怖受難者跟家屬致意，228事件中也有共諜參與，難道因為有共諜在裡面就不紀念228嗎。今天因為有吳石，而且還是民進黨列為「國家人權名單第714位的吳石」，就不要紀念白色恐怖的受難者嗎。

此外，針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發討論，蕭旭岑說，高市早苗確實違背了日本一貫政策，這其實是相當危險的訊號，將來如果日本與中國大陸爭議或衝突升高，台灣絕對會受到波及。（編輯：蘇志宗、林興盟）1141117