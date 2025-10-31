鄭麗文點名接班總召換掉傅崐萁？ 林德福：還早

國民黨立委林德福。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席當選人鄭麗文明天正式上任前，傳出鄭麗文有意更換國民黨立法院黨團總召，讓傅崐萁屆任黨鞭大位，還一度點名資深國民黨立委林德福。對此，林德福本人今（31日）於立法院回應，「那明年的事，還早。」

現任國民黨團總召傅崐萁任期到明年1月底，且傅崐萁和過去慣例不同，在朱立倫時代，已連續擔任四個會期的黨鞭。而《鏡週刊》報導指，鄭麗文在徵詢國民黨黨務人事時，曾向立法院系統探詢總召事宜，並一度脫口稱：「大家覺得林德福怎麼樣？」

廣告 廣告

對此，林德福上午僅回應「那明年的事，還早嘞！明年啦，不是今年，明年啦，謝謝，再講」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

紐時：恢復之前現狀換關稅降 北京諳給面子贏裡子

鄭麗文反對提高國防預算 國民黨：支持合理提升國防