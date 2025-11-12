鄭麗文點燃自家人怒火！趙少康緩頰「紅統標籤撕得掉」 籲以台灣選民為重

​國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營自家人批評；中廣前董事長趙少康11日坦言，鄭麗文有自己觀點，既然她說邀請單位未提到吳石，就選擇相信她，趙少康表示，選區畢竟是在台灣，無論任何政黨都應該以台灣為重。

趙少康11日直言，兩岸議題向來敏感，在備戰選舉的過程中更要小心、不要被人家戴帽子，趙少康直言「鄭麗文很聰明」，一定知道什麼不能碰，既然鄭麗文說了邀請單位並沒有說有吳石，就選擇相信她。

至於國民黨人士擔憂，若鄭麗文被貼上紅統標籤，恐衝擊2026、2028大選選情，趙少康呼籲「選舉到底選區在台灣，選民是台灣選民」，雖然貼上去的標籤也可以撕下來，但還是要注意，國民黨的訴求就是得到台灣選民的支持。

「國民黨內目標一致，希望2026、 2028能夠勝選」，趙少康強調，選區畢竟是在台灣，不管哪個政黨，都應該以台灣選民的利益為重、以台灣前途為重。

