鄭麗文黨主席兼革實院長親自授課欲打造「鄭家軍」？ 拜共諜成縣市長選舉「破口」
國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭後，明年地方選舉破口已然形成，如今趁11月12日回歸孫中山總理路線似難滅失火。（攝影／蕭介雲）
今天是11月12日，孫中山總理的生日，帶給國民黨主席鄭麗文扳回一城的機會，她親自出席紀念活動，因為她之前出席白色恐怖秋祭引發爭議太大，曾有大選操盤經驗的藍營人士稱，明年地方選舉破口已然形成，對於選情接近的中部、宜蘭縣市長造成衝擊，高雄、台南「南二都」原本有望拿下，初估已經「被翻盤」。
國民黨另外一位重量級領袖、立法院長韓國瑜則是在回應總統賴清德喊話時稱，維護台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了。
針對民進黨籍立委沈伯洋被中國立案調查一事，韓國瑜並表示，賴清德如果真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這四隻腳，而不是繼續消費沈伯洋，轉換為國內藍綠鬥爭。
韓國瑜並呼籲，賴清德應立刻廢除台獨黨綱，兩岸在九二共識、中華民國憲法基礎，展開和平交流對話，對周邊國家來說，大家也能看到兩岸戰爭引信被拆除掉。
韓國瑜堅守國家立場被按讚，南二部選情再翻盤
藍營人士對比韓國瑜與鄭麗文秋祭拜共諜的做法相比，認為兩者高下立判，韓國瑜拉高層次並且堅持華民國的立場，而鄭麗文在秋祭事件上，並未從中華民國的角度出發，反而被人解讀是認同中國的史觀，再如何追求兩岸和平與諒解，都不應如此。
立法院長韓國瑜回應總統賴清德的喊話，提出兩個保護、兩個維護，拉高國家層次獲肯定。（圖片來源／擷自韓國瑜影片）
「民進黨這次是抓到機會了，已經把鄭麗文打成選舉破口。」藍營民調專家評估，縣市長選舉拉高成國家認同之戰，會讓綠營支持者歸隊，反而不利於藍營選情。
曾有多次操盤經驗的藍營人士則稱，特別是在年輕族群、中間選民部分，大部分並不認同鄭麗文的做法，原本有望拿回南二部的盤勢，目前應已「翻盤」。
此外，他預估，藍營在領先很多的台中市長選舉，接棒盧媽的立法院副院長江啟臣，可能最後會因此變成險勝。
盧秀燕交棒難度升級，鄭麗文盼重返執政
其他如雲林、彰化、宜蘭等選情接近的縣長選情，則可能因為青年不滿、中間選民失望，會陷入苦戰，甚至丟掉席次。
他特別提醒，黨中央不能沈浸在對鄭麗文演說的感動之中，必須正視民進黨的攻勢與各地民情的反應。
國民黨主席鄭麗文將親自兼任革命實踐研究院長和授課，黨內人士解讀要打造「鄭家軍」。（攝影／蕭介雲）
鄭麗文今日則是首度主持中常會，以及總理誕辰160週年紀念日活動，她在中常會宣布，將親自兼任革命實踐研究院長和親自授課，盼大家理解國民黨中心思想。而這項罕見的人事安排，成為繼蔣中正後，主席兼任革實院長的第一人。
鄭麗文並強調，革實院要成為黨員受訓，成為國民黨代表的價值和思想最重要的傳播者，希望未來並肩作戰團結一致，贏得2026大選，2028順利政黨輪替，重返執政。
但也有藍營人士認為，主席兼任革實院長的安排，不無要打造「鄭家軍」、「青年軍」的意涵。
