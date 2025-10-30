鄭麗文黨務布局1／任用「老幹新枝」打組合拳 藍新生代將掌發言體系

新任主席鄭麗文週六將正式就任，鄭近期已公布兩波黨務人事，但相關任命多是熟面孔。（鏡報李智為）

國民黨本週六（11月1日）召開全代會，新任主席鄭麗文當天將正式就任，鄭近期已公布兩波黨務人事，但相關任命多是熟面孔，包括前祕書長李乾龍、前組發會主委李哲華等人皆回任。本刊調查，鄭所率領的黨中央，一級主管以「老幹」為主，其他像是青年部、新媒體部、對外發言系統等才會啟用「新枝」，由黨內青壯世代來擔任。

鄭麗文11月1日走馬上任，此前她先公布了部分黨務人事，前祕書長李乾龍出任副主席兼任祕書長、前黃復興黨部主委季麟連任副主任，馬英九基金會執行長蕭旭岑出任副主席、前大陸事務部主任張榮恭任副主席，以及前組發會主委李哲華出任副祕書長兼組發會主委、藍委吳宗憲任文傳會主委。

廣告 廣告

鄭麗文在競選主席期間曾拋出集體領導概念，拚強化黨內垂直與橫向連結，如今從人事鋪排可看出端倪，李乾龍與前立法院長王金平關係密切、季麟連軍系出身、蕭旭岑為馬系，張榮恭則是連系、李哲華屬吳敦義人馬、吳宗憲為立院系統，用人雖未見明顯派系色彩，但也橫跨各山頭。

本刊調查，為穩住黨務運作，鄭麗文的黨務一級主管仍以老將為主，像是負責黨內紀律監審、法律諮詢的考紀會，將由前副祕書長兼組發會主委張雅屏出任；處理各國關係的國際事務部，鄭從學界下手，盼找中生代學者扛起重任。

另方面，選前積極輔選鄭的前中常委李德維，可望擔任主席辦公室顧問；前國安會副祕書長楊永明、前內政部長李鴻源等學者，可能延攬到智庫。

至於青年部、新媒體部、發言系統將啟用年輕人，本刊掌握，被黨內歸類為論述型立委、年僅35歲的藍委牛煦庭，被鎖定擔任發言人，發言人群也不乏明年將投入議員選舉的新生代；在反罷期間推出爆紅「萊爾校長」二創短片，甚至擴散至政治圈外的前新媒體部主任韋淳祐，鄭也已派員接觸、說服韋留任。

更多鏡週刊報導

鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路

盧秀燕防疫警鐘／中市府圍堵非洲豬瘟3漏接 盧秀燕聲望拉警報

黃國昌帳房出逃6／凱思狗仔大本營疑藏中資 李光昕沒在怕偏躲這藏玄機