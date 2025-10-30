鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。
本刊掌握，鄭麗文在徵詢黨務人事時，曾向立法院系統探詢總召事宜，並一度脫口稱：「大家覺得林德福怎麼樣？」由於現任總召傅崐萁任期到明年1月底任滿2年，根據內規將改選，鄭一番話更增添了想像空間；再加上，鄭當選後第一個公開行程，是「回娘家」立法院拜會國民黨團，足見鄭對國會的重視。
只不過，對第一線民代而言，鄭的兩岸論述令人緊張，不光競選主席時高喊「要讓台灣人自豪地說我是中國人」，選後更表明願見中共總書記習近平，並任命曾推動、參與兩次馬習會，且是馬習會「七對七」會談成員之一的蕭旭岑，以及替連家處理兩岸事務的張榮恭為副主席，被解讀要修復國共關係，展露她對兩岸事務的企圖心。
「鄭麗文究竟回頭走馬英九路線，還是前主席洪秀柱的『一中同表』，大家都在看。」一不具名藍委坦言，民代如今動輒得咎，直接開砲鄭也不是，又不好直接替她辯護，倘若擔任黨團幹部，對於相關問題更沒有閃躲空間，現階段就持續觀望，期待鄭調整論述，落實她爭取中間選民支持的承諾。
本刊掌握，對於鄭的人事佈局與兩岸論述，以及後續如何處理其選前對黃復興系統所開出的政治支票，乃至於未來在野藍白合議題，黨內持續觀察，多數願給鄭蜜月期；至於總召改選，包括此前已磨拳擦掌的資深藍委，以及黨內看好的中生代立委們態度暫時轉趨低調，傅崐萁是否破格續任總召，上演「鄭傅體制」抑或鄭另尋其他人選來帶領黨團，結果很快揭曉。
