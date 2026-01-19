鄭麗文：台中若協調不成將初選 盼農曆年前確定新北提名人選

國民黨備戰2026地方縣市長選戰，新北、台中等地區黨內協調陷入僵局，尚未確定人選，引發基層焦慮。黨主席鄭麗文今天對此表示，希望農曆年前完成參選新北市長人選提名，台中市若內部協調不成，將依黨規辦理初選，七成全民調加上三成黨員投票決定。黨內地方整合並沒有大家想的困難複雜，黨中央全力協調，大家不需過度焦慮。

國民黨主席鄭麗文19日表示，希望農曆年前完成參選新北市長人選提名，台中市若內部協調不成，將依黨規辦理初選，七成全民調加上三成黨員投票決定。（中央社資料照）

國民黨遭質疑2026年地方縣市長提名，台中、新北等地進度緩慢，遲未決定人選，引發基層憂慮。鄭麗文今天接受廣播專訪時表示，每個選區狀況她都瞭若指掌，這幾個月以來，黨中央不只溝通一次，能做的全力在做，大家心中難免忐忑，但不需過度焦慮。

廣告 廣告

談到新北市人選，鄭麗文指出，黨內溝通協調氣氛不錯，也很順暢，整合與團結完全不是問題，希望農曆年前完成提名；雖然國民黨長期在新北執政，但民進黨有其基本盤，不敢輕敵也不敢掉以輕心，藍白整合會很小心，但新北勝算仍大。

至於台中市，鄭麗文說，立法院副院長江啟臣聲望較高，但立委楊瓊瓔身為國民黨員，也有權利爭取參選，沒有人可以剝奪。楊瓊瓔不是用參選作為交易籌碼，且遵守國民黨遊戲規則，所以沒有理由勸退；若內部協調無法產生一位候選人，最後會根據黨規進行初選。

鄭麗文認為，初選不是洪水猛獸，根據黨規就是七成全民調加上三成黨員投票決定人選，除非參加初選候選人同意改變規則，可以改為全民調，若非大家都同意，就回歸國民黨原有規定辦理。

針對新竹縣長提名，國民黨立委徐欣瑩主張以全民調進行，鄭麗文對此表示，目前黨內選舉，勸大家克制。另外，新竹縣副縣長陳見賢是黨部主委，是否會有球員兼裁判疑慮，但根據國民黨規定，一旦確定辦理初選，就必須辭去主委職。