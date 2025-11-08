鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。
鄭麗文並指出，吳石、朱楓等人，並不在認定的「政治犯」定義中，盼各界聚焦史實，勿模糊焦點。
台灣地區政治受難人互助會主辦的50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，今天下午在台北市馬場町紀念公園登場，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，邀請鄭麗文與會並致詞。民進黨批評此活動追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石，質疑鄭麗文與會等同接受中共史觀，配合統戰、敵我錯置。
鄭麗文出席活動前，先在臉書發文指出，受政治受難人互助會邀請出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
鄭麗文說，白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，但吳石、朱楓等人並不在認定的「政治犯」定義中，盼各界聚焦史實，勿模糊焦點。
鄭麗文下午出席活動後受訪也說明，這場悼念是為了紀念白色恐怖政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。
鄭麗文說，共諜吳石是有任務的情報工作者，在台執行間諜工作，吳石與公眾認知的政治思想政治犯，有所不同。這場秋祭活動舉辦逾30年，從沒有以吳石等人為主要的悼念對象，邀請函、活動海報上也未提及與註明吳石等人。
鄭麗文直言這場秋祭原則與吳石無關，主要是紀念一般提到的由於政治思想、政治主張受迫害的受難者；吳石是身上擔負任務，在台灣進行顛覆的情報工作者，兩者當然完全不一樣。
蔣萬安今天上午受訪對於鄭麗文赴統派社團秋祭場合表示，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩」；鄭麗文回應，「當然，蔣市長講的也沒有錯」。
鄭麗文直言，赴會前也知道主辦單位的統派思想與主張，這些都是公開訊息；不過不管是什麼樣的政治主張、認同與否，在台灣民主化社會裡，這些政治主張不需要再擔心受怕，會遭到政治打壓與破壞。
她說，過去有政治冤獄是出於國共內戰結果，國共之間對於很多事情主張不一樣，但是這不代表彼此一定要兵刃相見，或剩下自相殘殺一途，希望可以透過對話取代對抗，過去的歷史悲劇，可以透過和平方式化解。
（責任主編：莊儱宇）
