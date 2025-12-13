鄭麗文：若下架柯建銘可換來在野黨合作 直接下架賴清德總統更有效

外傳民進黨打算換掉民進黨立法院黨團總召柯建銘，來重啟綠白合。國民黨主席鄭麗文今天指出，如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，可能直接「下架賴清德總統」更有效。她強調，如果民進黨有意要團結在野黨，最重要的是下架台獨黨綱跟非核家園等兩個神主牌，屆時在野黨一定誠摯歡迎、展開雙臂共商國家大計。

國民黨13日在三重綜合體育館舉行新北市黨部主委布達典禮暨建黨131週年黨慶，黨主席鄭麗文（中）登台致詞，砲打執政黨，強調國民黨會繼續認真做事，不讓民進黨鬧事。圖左為國民黨副主席李乾龍、右為國民黨籍新北市議會議長蔣根煌。（中央社）

鄭麗文今天下午在新北市出席新北市黨部舉辦的黨慶接受媒體聯，她表示，今天若要「下架柯建銘」是民進黨的家務事，不要把在野黨捲進來。她認為，如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，可能直接「下架賴清德總統」更有效。

國民黨13日在三重綜合體育館舉行新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶，新入黨的黨員們獲黨主席鄭麗文（前左）頒發黨證，正式加入國民黨。（中央社）

對於藍白在新北市長人選的協調，鄭麗文指出，到目前為止，新北市長提名進度都非常順利，現在就是按照提名辦法，進行黨內的協調溝通。

鄭麗文表示，之前與民眾黨主席黃國昌的藍白會，兩黨都表示高度誠意，非常感謝黃國昌。黃國昌當時也表示，藍白一定會推出最能勝選的人選，所有人都願意全力輔選。所以未來藍白一定會在新北市展現大團結大合作的氣象。

因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，鄭麗文表示，她上任黨主席後，短短一個多月的時間，已有成千上萬的黨員回娘家或加入國民黨，會積極安排新進黨員的授課，初步是安排北中南，應該從12月底開始，她會親自授課。