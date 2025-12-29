鄭麗文：見習近平「有重大戰略意義」 盼明年上半年先訪北京再訪美

國民黨主席鄭麗文今天表示，上任黨主席後就有規畫出訪，希望明年上半年完成出訪北京與華府，由於時間有限，會以去北京為優先，因為世界高度關注，且與中共總書記習近平見面後，會有重大的戰略意義與訊息，因此先去北京再到美國是合理的安排。

國民黨主席鄭麗文（圖）29日表示，上任黨主席後就有規畫出訪，希望明年上半年完成出訪北京與華府，由於時間有限，會以去北京為優先。（中央社資料照）

鄭麗文今天接受廣播專訪時表示，她剛上任黨主席就想過出訪時間，大原則是明年上半年進行，下半年選舉，要全力投入輔選，因此希望集中在上半年。訪問行程不只有北京，也包括美國等，她不太可能一直出訪，因此希望能留久一點，走訪東、西岸。

鄭麗文說，由於時間有限，沒辦法跑太多國家，會以去北京為優先，因為世界高度關注，兩岸是否如同前總統馬英九8年執政，以九二共識、反對台獨為政治基礎。

鄭麗文認為，她與習近平見面後，會有重大戰略意義與訊息，因此先到北京訪問後再去美國，是合理的安排。美國在台協會（AIT）也密切與國民黨駐美代表保持暢通聯繫，曾多次交流互動，了解她的想法與動態，所以沒有任何問題。

至於出訪其他國家，鄭麗文說，若時間允許就安排，時間不允許的話，或許選後再安排。

談到2026年地方選戰布局，鄭麗文指出，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市需要協調整合，至於外界關心的新北市，她認為在國民黨內的協調整合不至於走到初選，「但也要考慮到台北市副市長李四川現在還有任務，還在台北市政府上班」。

至於2026年選戰目標，鄭麗文說，當然希望現在國民黨現有執政縣市能維持，這有難度也有挑戰，但還是要全力以赴，也希望能在南台灣重點突破，才會這麼早提名南高屏的縣市長參選人。