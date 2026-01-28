鄭麗文：不忘美國情誼中國是親人 盼兩岸和解迎來美中和解

國、共兩黨將於2月2日至4日在中國北京舉行時隔9年的「兩岸交流合作前瞻論壇」。國民黨主席鄭麗文今天(28日)表示，希望國、共交流為百工百業帶來「活路」，期盼兩岸強強聯手、合作交流。她強調，國民黨不會忘記美國情誼，中國則是親人，希望兩岸和解能帶來美、中和解與合作。

國民黨副主席蕭旭岑與國家政策研究基金會副董事長李鴻源將於2月2日啟程赴中，展開為期3天訪問，期間將出席由國、共兩黨智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。

國民黨主席鄭麗文28日於中常會發表談話時表示，時隔9年之後，國、共交流平台將正式開啟，希望能迎來兩岸重新融冰、和解、進一步合作。她並表示，今天的中國和9年前的中國是今非昔比，希望此次國、共交流能為百工百業帶來「活路」，更期盼兩岸強強聯手、合作交流。

鄭麗文重申，國民黨堅持九二共識、反對台獨，兩者一體兩面、指涉同一件事情，兩岸交流沒有任何條件與前提交換，因為根本不需要。她也喊話賴清德總統，只要接受九二共識，就能換來兩岸和平榮景；若賴總統能和中共總書記習近平對談，她樂觀其成。

鄭麗文表示，近日有好友跟她提及「美國曾是台灣的恩人，中國則是台灣的親人」，對此她相當有感也認同。鄭麗文：『(原音)中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是忘恩負義的人，但我也要跟大家報告，大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情，所以我們不需要在美、中之間選擇，我希望兩岸的和解，也能帶來美、中的和解跟合作，這樣才是人類之福。』

鄭麗文說，國民黨扮演橋梁，不只讓台海沒事、讓台海和平穩定，更希望美、中也要和平穩定，讓所謂「第一島鏈」不再是「冷戰1.0」的戰爭前沿，也不要開啟「冷戰2.0」，而是成為一個「和平島鏈」。她表示，國、共兩黨智庫論壇平台將跨出成功的第一步，接下來還會繼續延續與擴大，將為歷史發展路線帶來不一樣局面。(編輯：宋皖媛)