鄭麗文「中國人說」 郭凡批：混淆台灣形象

台北松山、信義區市議員參選人郭凡。

針對國民黨準主席鄭麗文拋出「希望台灣人能自豪地說自己是中國人」的言論，引發社會譁然，台北市議員參選人郭凡今（30）日表示，這種發言與台灣主流民意完全脫節，也誤導了「中華民國」、「中國」與「華人」三者的根本差異。郭凡強調，台灣早已與世界主流價值接軌，真正的共識是『反中不反華』。





郭凡指出，市長侯友宜回應「我是中華民國人」的說法，代表多數台灣民眾的立場，即認同自己的文化與血統，但拒絕被與中國政權混為一談；然而即將接任國民黨文傳會主委的吳宗憲卻稱「中華民國簡稱中國」，此論調與國際現實嚴重脫節。

他說明，目前國際社會早已將「台灣」視為「中華民國」的簡稱，為區分中華人民共和國（中國），多以「Taiwan」稱呼台灣。若說「我是中國人」，在國際語境中即被理解為「中華人民共和國公民」，這樣的語言錯位將混淆台灣國際形象。





郭凡指出，近十年中國藉經濟滲透、輸出民族主義，在海外建立詐騙園區與壓迫華裔社群，已激起東南亞多國「反中不反華」的情緒。正如新加坡總理李顯龍2022年所言，「華族不再是落葉歸根，而是落地生根」──華人可以是新加坡人、馬來西亞人、台灣人，而非中國人。