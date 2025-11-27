鄭麗文：中華民國應負起穩定台海和平角色

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）中國國民黨主席鄭麗文今天表示，中華民國應負起穩定台海和平角色，而非製造可能的衝突，升高局勢，這非常危險且不負責任。

總統賴清德昨天說，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應，包括「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」與「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

鄭麗文中午在基隆市長謝國樑等陪同下，參觀基隆中正室內兒童樂園後，接受媒體聯訪表示，賴總統的發言似乎認證兩岸很可能武力衝突，相信不只台灣人民不想看到，國際社會也要全力避免發生。

她說，最近見了許多駐台代表、使節，不約而同高度憂慮台海和平，賴總統應往和平方向努力，而非讓兩岸局勢持續升高，希望賴總統三思而後行，千萬不要玩火。

鄭麗文表示，就在東北亞局勢稍微露出可能緩和跡象，美國總統川普（Donald Trump）還特別與日本首相高市早苗通話，在大家想熄火、滅火時，她最憂慮為何賴總統又想點火、玩火。

鄭麗文呼籲賴總統，以百姓身家性命、安全福祉為最高考慮，不要將大家身家財產、性命安全當政治豪賭籌碼。

至於賴總統指將加速推動國安十法立法及相關行政措施，鄭麗文說，大家期盼朝野和解、別再內鬥，不樂見賴總統在政治上無法有更大格局與包容。民主進步黨是台灣民主化後最大受益者及最大破壞者，希望賴總統珍惜2300萬人，別再製造對立、恐怖與仇恨。（編輯：李明宗）1141127