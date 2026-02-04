鄭麗文：九二共識就是兩岸同屬一中

國、共智庫論壇落幕，國民黨主席鄭麗文今天(4日)表示，她感到遺憾與可惜，因為在民進黨執政期間，國民黨可能無法禮尚往來，在台灣舉辦類似論壇。她並指出，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」，賴清德總統只要承認「九二共識」，就能開創區域和平穩定，所以不需要慌張，更不需要「青面獠牙」。

國、共智庫論壇落幕，雙方達成5個面向、15項共同意見。國民黨主席鄭麗文4日在中常會發表談話時表示，此次論壇國、共兩黨進行有深度、溫度、高度的各項對話，達成多項重大突破與成果，她感到很欣慰，也很感謝對岸熱誠招待及順利舉辦論壇。

鄭麗文接著說，但她也感到遺憾與可惜，可能在民進黨執政期間，國民黨都無法擔任東道主，禮尚往來在台灣舉辦類似論壇，否則台灣的人情味及各方面成就，相信也可以讓對岸看到台灣的誠意與能力。

針對賴清德總統向國人報告「台美經濟繁榮夥伴對話」時，指民眾可選擇走向世界或二次西進，鄭麗文表示，全世界都想走向中國，包括韓國、法國、愛爾蘭等國家都密集到北京訪問會晤中共總書記習近平。她認為，台灣走向中國及走向世界，從來都不是零和遊戲，而是可以同時做到，共好、雙贏、共贏才是國際社會共同語言。

鄭麗文說，無論對美、對中或對國際社會，都希望能跟賴總統手牽手合作，在台灣內部積極競爭，比好不比爛，對外攜手合作，共創兩岸和平繁榮。

鄭麗文指出，從前總統陳水扁、蔡英文到賴清德，都斬釘截鐵說「不存在台獨」，那就下架「台獨黨綱」，只要民進黨下架「台獨黨綱」、接受「九二共識」，她向民進黨與賴總統保證，我們跟對岸的關係馬上會不一樣，兩岸就會春暖花開、和平對話、溝通交流，也可以保台。鄭麗文：『(原音)雖然民進黨很愛亂改，把「九二共識」改得面目全非，跟原本「九二共識」內容不同，就是為了醜化「九二共識」，事實就是事實，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」而已，沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸。』

鄭麗文並再度向賴總統喊話，只要承認「九二共識」，就能開創區域和平穩定，所以不需要慌張，更不需要「青面獠牙」。

針對美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望，國民黨文傳會主委吳宗憲在中常會後受訪表示，國民黨完全支持國防與合理軍購，未來國民黨會加大與美國智庫、議員溝通，讓他們不要總是得到一些「加工錯誤資訊」，對國民黨支持強化國防有所誤解。(編輯：沈鎮江)