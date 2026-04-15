鄭麗文：九二共識非洪水猛獸 會帶來和平與利多

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中並會晤中共總書記習近平，鄭麗文今天(15日)表示，中國近幾年的發展與成就有目共睹，難道台灣人要如此吝嗇，不願對中國的巨大成就給予合理肯定與掌聲？她並表示「九二共識」不是洪水猛獸，只會帶來和平與利多。她也再次向賴清德總統喊話，期盼兩人能見面，若不談兩岸，也可談如何化解憲政僵局。

國民黨主席鄭麗文15日接受廣播節目「千秋萬世」專訪時表示，她和習近平會晤時，感受到習近平的親切自然與真情流露。而習近平在會晤中提到尊重與理解台灣不一樣的社會制度與生活方式，台灣是否也應肯定與尊重中國的成就，讓她覺得習近平相當誠摯與謙虛，且已放下所有政治口號與標籤。鄭麗文說，中國近幾年的發展與成就有目共睹，超乎所有人的想像，「難道台灣人要如此吝嗇，不願對中國巨大成就給予合理的肯定與掌聲？」

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針對習近平稱兩岸間冰凍三尺非一日之寒，所以要有恆心與耐心，鄭麗文則認為站在中國的立場，明明是同一個祖先、同一個民族，講中國話、寫中國字，卻要否認是一家人，「這太傷人」。

鄭麗文並表示「九二共識」不是洪水猛獸，只會帶來和平，她呼籲民進黨應下架「反核、台獨」兩個神主牌。鄭麗文：『(原音)因為從(前總統)陳水扁到蔡英文到(現任總統)賴清德，你們都公開說過N遍了，沒有台獨的問題，既然沒有的台獨的問題，就應該沒有台獨黨綱的問題對不對？你就把台獨黨綱下架就好了，有什麼損失呢？九二共識完全不是洪水猛獸，它只會帶來和平，對台灣一點損傷都沒有，只會帶來利多。』

鄭麗文也再度表達希望與賴清德總統會面，若賴總統不願意談兩岸，起碼可以談國內的憲政僵局。

談到訪美行，鄭麗文透露除了預計拜會華府，也會拜訪非官方的人士，如諾貝爾經濟學獎得主。她表示，台灣不能妄自菲薄、不能忽略自身的戰略價值，她訪美時將會彰顯台灣對於未來命運、兩岸關係絕對有話語權，也可以設定政治議題(setting political agenda)，不是只淪為大國地緣政治博弈的籌碼。(編輯：宋皖媛)