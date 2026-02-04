鄭麗文：「九二共識」不可怕 可以幫民進黨與賴清德「收驚」

國民黨主席鄭麗文4日主持中常會，並發表演說。(記者塗建榮攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」，雖然綠營喜歡亂搞，為了醜化「九二共識」，把「九二共識」改得面目全非，「但『九二共識』就是『兩岸同屬一中』而已」，「沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸」，而且是中華民國憲法所明文規定，對於在憲法前宣示就職的賴清德總統，講中華民國憲法為什麼會有障礙？她強調，「九二共識」真的不是像綠營想的那麼恐怖，「可以不要害怕，我可以幫你們收驚」，賴清德只要承認「九二共識」，就能開創區域和平穩定，所以不需要再慌張、焦慮，更不需要「青面獠牙」。

今天是國民黨選舉產生29名第22屆第1任中常委後的首次中常會，鄭麗文親自致送當選證書給每一位新任中常委，她期許所有中常委今後都要像今天一樣的出席率，以後還會有「行動中常會」，大家也都要一起下鄉，並期許在未來關鍵2年內，於2026年底延續上一次九合一選舉的輝煌戰果，有重點突破成長，並在此基礎上於2028完成中央政黨輪替。

鄭麗文表示，這次國民黨副主席蕭旭岑率團到中國北京參加國共智庫論壇，賴清德就親上火線召開記者會，「那我要去華府時，他(賴清德)要怎麼樣？」她說，不管是對美國、中國或其他國際社會，都希望能與賴清德手牽手一起合作，在台灣內部積極競爭，比好不比爛，對外則攜手合作，共創兩岸和平繁榮，「我可以站在賴清德的後面，把位子讓出來給他」，既然從前總統陳水扁、蔡英文到賴清德，都斬釘截鐵的說不會台獨、不存在台獨，那就把礙眼的民進黨「台獨黨綱」下架，只要一下架，她可以跟民進黨與賴清德保證，與對岸的關係馬上就會不一樣。

鄭麗文還說，「『九二共識』就是『兩岸同屬一中』而已，沒有那麼恐怖，也非洪水猛獸」，而且「兩岸同屬一中」也是中華民國憲法明文規定，她不解為什麼在憲法前宣示就職的賴清德會有障礙，「這是你賴清德的問題！」

鄭麗文表示，國民黨赴中參訪團這兩天面對來自於綠營與最高層的高規格對待，不管是在機場的抗議聲，或賴清德親自召開的記者會，賴清德說這就是與國共論壇做對照，是走向世界與二次西進的對照，但她要再一次提醒賴清德，現在全世界都想走向中國大陸，最近1、2個月來從韓國、法國、愛爾蘭、英國、烏拉圭、芬蘭等國元首都密集訪問北京，與中國國家主席習近平會見，賴清德其實可以嘗試把視野放大，不要每天只看「三民自」，「看久了三觀會出問題，與世界脫節」，她建議賴清德要多看一些國際新聞，才會了解世界為何都積極主動走向北京與中國大陸。

鄭麗文強調，沒有必要在美國與中國之間做選擇，台灣走向中國與世界，也從來不是零和選擇，可以同時做到，這才是國際社會共同的語言，賴清德不需要把它變成你死我活的零和遊戲，只要放開胸襟就會發現，天地任我們遨遊的空間很大。

鄭麗文指出，國民黨參訪團回來後，她會請蕭旭岑在下週中常會做完整報告，這次國共智庫論壇除了談到高科技發展前景，也關注傳統產業與服務業，雖然這幾年台灣經濟好像開出漂亮成績單，但存在嚴重的M型失衡問題，高科技產業只佔全台灣就業人口的10分之1，有9成就業人口是靠傳統產業與服務業，這兩個產業正處於寒冬，國民黨要幫助傳產與服務業，透過工業5.0概念，與AI結合，要讓傳統產業與服務業再次起飛，並希望有一天也能禮尚往來，在台灣做東道主，舉辦相關論壇交流合作。

