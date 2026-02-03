鄭麗文：依憲法 我們是中國人

國民黨主席鄭麗文接受《經濟學人》專訪時表示，締造兩岸和平是她最重要的使命。（趙雙傑攝）

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，並規畫今年上半年訪問中國大陸、會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平承諾。針對身分認同問題，鄭麗文表示，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」

「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉行，《經濟學人》Podcast昨播出鄭麗文專訪。鄭麗文強調，站在台灣的立場，希望看到中美和解，甚至合作，共好共贏，而非零和遊戲。她認為，國際局勢和第一次冷戰時期已經不一樣，中國大陸是台灣不可或缺的市場，台灣不可能再回到第一次冷戰時期，和中國大陸全面切斷所有可能的交流。

廣告 廣告

鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；而從國際視角，她認為，未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話和相互理解，將有助於整體區域和平與穩定。

談及兩岸交流，鄭麗文表示，她上任黨主席後，即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視，國民黨接下來的3到5年最重要任務，就是締造兩岸和平與穩定，因此，希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平的直接會面。

在身分認同議題方面，鄭指出，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。」

她進一步說明，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，身分認同是歷史的、血緣的，它只有極少比例是在講現代國家的認同，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」

鄭麗文表示，台灣社會對身分認同的轉變並非自然形成，而是長期政治操作的結果，在她30歲以前，絕大多數台灣人都自然而然地說自己是中國人，但在她30歲以後，認為自己是中國人的人快速降低，就是因為過去長達30年，民進黨一直在推動「去中國化」。

鄭麗文也提到年輕時曾加入民進黨，當時她是一個台獨基本教義派，主張台灣獨立，但隨著親身經歷，想法逐漸轉變，發現台獨不可行，且民進黨並不是真誠地主張台灣獨立，而是把「台灣獨立」當作一個政治工具。

對於鄭麗文規畫「鄭習會」，陸委會主委邱垂正昨表示，希望任何政黨、團體赴大陸交流秉持對等尊嚴、不要預設前提等原則，共同維護國家整體主權尊嚴和國家利益。