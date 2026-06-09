鄭麗文：全球華人應在孫中山先生「天下為公」的精神下團結起來

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國民黨主席鄭麗文引用甘迺迪總統的名言強調，國民黨追求「避戰」是對人民生命財產最負責任的承擔。（圖片來源／國民黨）

國民黨主席鄭麗文在參訪約翰．甘迺迪總統圖書館暨博物館時，引用甘迺迪總統的名言：「我們絕不因恐懼而談判，但我們絕不恐懼談判」。她強調，國民黨堅持追求的「避戰」並不是軟弱，而是對人民生命財產最負責任的承擔。

鄭麗文指出，真正的領導力，是在最緊繃的關頭依然能克制挑釁衝動、忍受內部誤解，並堅持對話、溝通與資訊透明，才能夠為台海局勢築起堅實的和平防護網，為美、中、台創造實質皆贏的歷史契機。

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鄭主席在參訪圖書館過程中，館方特別安排鄭主席參觀了圖書館常態不對外開放的7樓區域，近距離見證甘迺迪家族當年的生活痕跡，館方並保存了甘迺迪父親送給他的加勒比海風格壁畫禮物。

鄭麗文並在一樓展廳，觀看1962年甘迺迪成功化解古巴飛彈危機的紀錄影片，館方也特別在出口擺放一整片「柏林圍牆」歷史遺跡。

克制挑釁堅持對話，以國父精神促進和平

鄭麗文稱，當年柏林圍牆剛倒塌的歷史時刻，她曾在德國購買了兩小塊具有劃時代意義的圍牆碎片，而那份「歷史終將走向和解與和平」的震撼與信念，至今仍深深烙印在她的心中。

鄭麗文並在參訪紐約中華公所時表示，國父孫中山先生在黃花崗起義前夕，親臨紐約中華公所發表演講，這份共同的歷史記憶，「影響了我們的過去，也深刻指引著我們的未來」。

國民黨主席鄭麗文參訪甘迺迪圖書館，近距離見證甘迺迪家族當年的生活痕跡。（圖片來源／國民黨）

鄭麗文呼籲呼籲，全球華人應在孫中山先生「天下為公」、「博愛」的精神與胸懷下，團結起來，化干戈為玉帛，發揮四海一家的精神，共同為全世界帶來和平、進步與永續繁榮。

現場還有鄭麗文於20年前，與前總統馬英九一同訪美的照片。鄭麗文也向僑界介紹此次訪美團隊，強調這正是國民黨積極轉型、大步邁向「年輕化與專業化」的具體成果。

回顧20年前馬英九訪美照片，衝突轉化合作創造和平紅利

鄭麗文稱，海峽兩岸的和平穩定，是兩岸同胞共同的期待，兩岸不應再自相殘殺，兩岸華人若能以和平取代衝突，以交流化解對立，必能為世界帶來更大的穩定與貢獻。

「把第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈。」鄭麗文在亞洲協會（Asia Society）座談會時重申，美國總統川普可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突，轉化為透過合作與對話，創造巨大的和平紅利。

「這不但符合所有國家的利益，也符合美國的國家利益。」鄭麗文強調，如果川普扮演這樣的角色，不只是偉大的美國總統，更是21世紀最偉大的領導人。

(原始連結)





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