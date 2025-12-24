鄭麗文「兩岸同屬一中」被梁文傑狠酸 國民黨：中國就是中華民國

國民黨主席鄭麗文。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文日前到東吳大學演講，被學生詢問統獨立場，她回應中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」。陸委會副主委梁文傑今（24日）反諷要鄭麗文多學學台北市長蔣萬安，不要每天講「一個中國」，國民黨文傳會主委吳宗憲則批梁刻意誤導，稱「中國就是中華民國」，強調鄭麗文從頭到尾說法沒有變過跟錯過。

鄭麗文到東吳演講，被學生詢問：「願不願意喊出中華民國是個主權獨立的國家，中華民國、中華人民共和國互不隸屬？」她回應中華民國當然是個國家，「不需要挑釁地問」，中華民國跟中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」，這是憲法白紙黑字的規定，直言台獨在現實上不可能，全世界也沒有一個國家支持台獨。

廣告 廣告

對於鄭麗文「同屬一中」說法，梁文傑今天受訪暗諷，要鄭麗文可以學學蔣萬安，蔣萬安都是談捍衛中華民國，他相信這也是目前台灣人民最大公約數，「不要每天談『一個中國』，應該多談捍衛中華民國」。吳宗憲今在中常會後反擊，鄭麗文從頭到尾就是捍衛中華民國，應該問梁文傑在講什麼東西，鄭多次對外說「中國就是中華民國」，這個想法從來沒變過，跟美利堅合眾國簡稱美國，大韓民國簡稱韓國一樣。

吳宗憲批評梁文傑刻意誤導，在前總統陳水扁第一任之前，中華民國簡稱就是「中國」，但在陳水扁第二任之後，為了操弄意識形態，將「中國」兩字加以特殊定位，但中華民國四個字從沒改變，若梁文傑心中的中國指的是其他的，那就尊重個人想法，但用來批評鄭麗文大可不必，「我們的國號是什麼，沒有第二個國號，鄭麗文從頭到尾說法沒有變過跟錯過」。





更多《鏡新聞》報導

鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算

疑似張文哥哥親筆信曝光 向余家昶母親致歉：謝謝您把英雄帶到世上

盧秀燕曝打破台中2大魔咒 任期最後一年「不用急著幫我找工作」