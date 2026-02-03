鄭麗文：兩岸和平統一成成熟條件 先確立永續存在的和平架構

國民黨主席鄭麗文日前接受國際權威媒體《經濟學人》專訪，今（2月3日）播出內容。當被問及大陸方面高度期待兩岸能和平統一時，鄭麗文表明務實立場，認為現階段並不成熟。她指出：「當下我認為最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構。」她並直言：「討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

國民黨主席鄭麗文。（中天新聞）

鄭麗文還強調：「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。」

這是鄭麗文首度回應「和平統一」的敏感話題，目前國民黨智庫、國家政策研究基金會在大陸北京與中共的智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇），重建雙方交流管道。

在兩岸關係議題上，鄭麗文表示，避免衝突是當前最迫切的目標。兩岸絕對要避免兵戎相見，一定要避免戰爭或者是軍事衝突的發生。她批評執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的兩國論，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；同時，從國際視角出發，她認為未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

台海關係。（央視）

有關國防與安全議題，鄭麗文指出，台灣真正面臨的挑戰，並非單純的預算數字，而是結構性問題。她表示：「今天台灣面臨的一個非常嚴重的國防問題，在於我們專業的職業軍人非常嚴重的缺乏。」並直言：「我們現在簡單講就是買了飛機、買了大砲，可是我們沒有專業的人可以開飛機、可以使用。」

對於「美國棄台論」與台積電議題上，鄭麗文坦言，台灣社會的疑慮並非空穴來風。「台灣感受到的是，美國是不是要棄台？」她強調台，灣已付出高額代價，「我們也付了兩百億美金，但是一而再、再而三的 delay，就是沒有交付。」（對美軍購）同時卻看到關鍵產業外移，「又要把台灣的護國神山台積電以及它的上下游供應鏈搬到美國去，對台灣人來講就是，你是不是要放棄台灣。」

鄭麗文強調，台積電對台灣的戰略意義不容忽視，「如果台灣這個高科技半導體產業，我們叫做矽盾，」她直言：「我相信大家都會告訴你，我們要留下我們的矽盾，就是台積電。」

鄭麗文最後強調，她所有思考的核心，始終圍繞在如何為台灣避免戰爭風險、守住安全與發展空間，這也是她持續投入公共事務、承擔公共責任的初衷。