鄭麗文：兩岸和平 藍扮最關鍵角色

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨主席當選人鄭麗文將於今（1）日走馬上任，她在《德國之聲》的專訪中，話題圍繞兩岸、國際局勢。鄭麗文強調，相信兩岸所有矛盾歧見可透過和平方式化解，而國民黨要負起最關鍵角色。鄭麗文也表態，沒有放棄武力保衛台灣的決心，但反對增加國防預算到GDP的5％，「軍備競賽不是帶來和平的智慧之路。」

《德國之聲》昨釋出鄭麗文專訪報導，鄭強調，如果有機會跟大陸國家主席習近平見面，必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾，還要堆疊、累積愈來愈多善意。

鄭麗文直言，自己跟民進黨主席賴清德最大的不同，就是不願意把台灣未來命運主導權跟話語權交到別人的手上，不管是北京或華府皆是，台灣絕對可以發揮關鍵作用，國民黨要負起最關鍵的角色跟責任。

鄭麗文強調，她沒有放棄武力保衛台灣的決心，但外媒續問，此說法與鄭不贊成國防預算增加到GDP的5％似乎矛盾，對此鄭麗文反問「全世界哪個國家願意GDP的5％花在國防預算？」她認為台灣要有國防，但要合理。

鄭麗文昨接受台灣媒體訪問時也重申，軍備競賽不是帶來和平的智慧之路，一定要降低惡意向上螺旋，創造兩岸和平局勢。

此外，《德國之聲》的專訪中，鄭麗文因「俄烏戰爭」為何發生與該媒體記者激辯，鄭麗文直言普丁「並不是獨裁者」，讓外媒記者驚訝直呼「這個是開啟了一個新的國際理論」。

鄭麗文解釋，普丁是透過民主選票產生的總統，就不能夠說他是獨裁者；鄭昨日接受台媒訪問時再強調，「我才會很驚訝為什麼會把普丁當獨裁者。」

不過，此番言論引來民進黨批評，身兼烏克蘭國會議員友好協會會長的綠委陳冠廷批評，普丁長期透過操弄選舉、迫害政敵、箝制媒體與司法體系，早已摧毀民主制度的根基；他指出，這種「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。

民進黨發言人吳崢也表示，鄭麗文先呼應中共論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，重創台灣形象。