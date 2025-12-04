鄭麗文：兩岸應學習歐盟精神 創新方式尋求和解

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。（鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文4日與歐洲經貿辦事處處長谷力哲Lutz Güllner進行友好交流，雙方討論包括區域安全、兩岸和平、及雙方各項合作議題。鄭麗文表示，歐洲統合的經驗是人類智慧的結晶，兩岸應該學習歐盟的精神，透過創新的方式尋求和解。

谷力哲首先重申歐盟長期以來致力於維護歐洲大陸的和平與穩定。他表示歐盟堅定捍衛聯合國憲章，反對任何國家侵略他國。谷力哲同時也重申了歐盟在兩岸關係上的一貫立場。

在談及歐盟與台灣關係時，谷力哲指出，台灣與歐盟在經貿上擁有穩固的合作關係。歐盟是台灣最大的外國投資來源，投資額超過美國與日本的總和。他表示期望台灣與歐盟能在半導體、人工智慧、先進技術等戰略領域持續擴大並深化合作。

鄭麗文表示，歐盟的經驗與價值也有相當多值得台灣學習借鑑之處，例如民主憲政、教育、社會福利、動物權等等，歐盟國家對節能減碳做出積極的貢獻，這也同樣是我們所重視的，期待雙方就這些領域進行更緊密的交流合作。

鄭麗文特別提到，歐洲統合的經驗是人類智慧的結晶，兩岸應該學習歐盟的精神，透過創新的方式尋求和解。德國和法國在歷史上曾經是交戰多年的敵人，當德法兩國都能放下仇恨、和解合作，兩岸就更不應該自相殘殺，她相信兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異。鄭麗文表示，國民黨樂見台灣與歐盟進行更廣泛而深入的合作，雙方期待未來持續保持密切聯繫。

