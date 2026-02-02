鄭麗文：兩岸透過制度化互動，降低誤判風險

國民黨主席鄭麗文日前接受國際權威媒體《經濟學人》專訪，鄭麗文強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，她規劃今年上半年訪問中國大陸會晤習近平主席，爭取兩岸和平承諾。台灣要走出第一次冷戰思維和格局，中美和解、兩岸和平，是兩岸人民的期待，也是國際社會的期待。

《經濟學人》Podcast，二月三日播出鄭麗文主席專訪，鄭主席針對身分認同、兩岸和平、國防安全、美中關係及個人政治歷程等重大議題，深入說明其長期思考與政策立場。

鄭麗文強調，站在台灣的立場，希望看到中美和解，甚至合作，共好共贏，而不是零和遊戲。國際局勢和第一次冷戰已經不一樣了，中國大陸是台灣不可或缺的市場，台灣不可能再回到第一次的冷戰時期，和中國大陸全面的切斷所有可能的交流。

鄭主席主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；同時，從國際視角出發，她認為未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

談及兩岸交流，鄭主席表示，她上任黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。她認為，國民黨接下來三到五年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平總書記的直接會面。

在身分認同議題上，鄭主席指出，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立。她在專訪中直言：「我認為它不應該被高度的政治化。」並表示台灣與中國的關係不應被簡化為對立選項，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。」

鄭主席進一步說明，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「事實上對我們來講，它絕大部分的含義是文化的，是歷史的，是血緣的，它只有極少極少的比例是在講現代國家的認同。」她也指出，若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

談及長期的教育與政治影響，鄭主席表示，台灣社會對身分認同的轉變，並非自然形成，而是長期政治操作的結果。她指出：「在我三十歲以前，絕大多數的台灣人都會自然而然地說我是中國人。可是為什麼在我三十歲以後，認為自己是中國人的人快速地降低？這是一個長期政治操作的結果。」她也直言：「過去長達三十年，民進黨一直在推動去中國化。」

在兩岸關係議題上，鄭主席強調，避免衝突是當前最迫切的目標。她在專訪中表示：「兩岸絕對要避免兵戎相見，我們一定要避免戰爭或者是軍事衝突的發生。」她指出，戰爭將帶來難以承受的後果，「兩岸如果一旦發生了戰爭，都會帶來不可思議的災難式的後果。」她也直言，執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的兩國論，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

當記者詢及大陸方面高度期待兩岸能和平統一時，鄭主席則表明務實立場，認為現階段並不成熟。她指出：「我是一個非常務實的政治人物，當下我認為最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構。」並強調：「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。」她也直言：「討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

針對國防與安全議題，鄭主席在專訪中指出，台灣真正面臨的挑戰，並非單純的預算數字，而是結構性問題。她表示：「今天台灣面臨的一個非常嚴重的國防問題，在於我們專業的職業軍人非常嚴重的缺乏。」並直言：「我們現在簡單講就是買了飛機、買了大砲，可是我們沒有專業的人可以開飛機、可以使用。」

在「美國棄台論」與台積電議題上，鄭主席坦言，台灣社會的疑慮並非空穴來風。她指出：「台灣感受到的是，美國是不是要棄台？」她並說明，台灣已付出高額代價，「我們也付了兩百億美金，但是一而再、再而三的 delay，就是沒有交付。」同時卻看到關鍵產業外移，「又要把台灣的護國神山台積電以及它的上下游供應鏈搬到美國去，對台灣人來講就是，你是不是要放棄台灣。」

鄭主席強調，台積電對台灣的戰略意義不容忽視，「如果台灣這個高科技半導體產業，我們叫做矽盾，」她直言：「我相信大家都會告訴你，我們要留下我們的矽盾，就是台積電。」

從國際結構來看，鄭主席表示，她並不樂見零和對抗的局勢。她在專訪中指出：「我其實是希望看到美中和解的，我不希望是一個零和遊戲，我希望是一個大家都能夠共好共贏的。」她也強調，站在台灣立場，「我們當然是希望美中能夠和解，甚至於合作。」並指出現實面：「中國大陸已經是台灣不可或缺的市場。」

回顧個人政治歷程，鄭主席坦言自己年輕時曾加入民進黨，「我也很自然而然地參加民進黨，而且在當時我是一個台獨基本教義派，我主張台灣獨立。」但隨著親身經歷，她逐漸產生轉變，「我發現第一個，台獨不可行；第二個，民進黨並不是真誠地主張台灣獨立，而是把台灣獨立當作一個政治工具。」她也直言：「我目睹了民進黨內非常慘烈的政治鬥爭。」

鄭主席最後強調，她所有思考的核心，始終圍繞在如何為台灣避免戰爭風險、守住安全與發展空間，這也是她持續投入公共事務、承擔公共責任的初衷。